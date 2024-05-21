Врач Новопашин: как челябинцам узнать бешеное животное и что делать после укуса

Врач Новопашин: единственный способ борьбы с бешенством — вакцинация

21 мая 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Что делать, если вы заподозрили бешенство у животного Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 21 мая подтвердился пятый случай бешенства у домашнего животного, при этом за весь 2023 год зафиксировано всего пять таких заболеваний. О том, как распознать бешенство и что делать, если вас поцарапало или укусило бешеное животное, рассказал URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. Что такое бешенство «Бешенство — это природно-очаговая вирусная заболевание животных и человека, заканчивающееся смертельным исходом. Заражаются от больного животного через укусы, царапины, при попадании слюны через поврежденные поверхности кожного покрова, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких — лисицы, волки, енотовидные собаки и грызуны», — уточнил Новопашин. Признаки бешенства у животного Животное не боится человека;

Проявляет излишнюю агрессию или ласковость;

Старается грызть и поедать несъедобные объекты;

Обильно течет слюна;

Сложности с глотанием;

Боязнь света;

Судороги;

Другие нехарактерные поведенческие реакции. Профилактика заболевания Специалисты челябинской ветстанции рекомендуют соблюдать несколько простых правил, чтобы исключить инфицирование бешенством. Особенно важно выучить эти правила с детьми. Нужно избегать контакта с бродячими домашними и дикими животными. Не пытаться их погладить, покормить и так далее;

Не стоит пытаться поймать животное, даже если оно небольшое и с виду безобидное;

Если дикое или бродячее домашнее животное ведет себя необычно, сообщите об этом в отлов животных без владельцев. Работу выполняет ООО «ОСВВ».

ООО «ОСВВ». Не допускайте контакт бродячих и диких животных с вашим домашним питомцем во время прогулки. Если контакт все же произошел, нужно в течение 48 часов доставить животное в ветеринарную клинику. Что делать при укусе бешеного животного При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бешенства немедленно обращайтесь в ОГБУ «Челябинская ветстанция» или ближайшую ветеринарную клинику, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Все люди, пострадавшие от укусов, царапин, ослюнения животными, также должны немедленно обратиться за медицинской помощью. Здесь помогут врачи травмпункта по месту жительства. Вакцинация от бешенства Единственным способом борьбы с бешенством во всем мире признана профилактическая вакцинация, которая позволяет создать в организме стойкий иммунитет к данной инфекции. На сайтах vetlechebnica74.ru или ветлечебница74.рф можно записаться для проведения бесплатной вакцинации от бешенства в удобный день и время в одну из пяти участковых ветеринарных лечебниц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 21 мая подтвердился пятый случай бешенства у домашнего животного, при этом за весь 2023 год зафиксировано всего пять таких заболеваний. О том, как распознать бешенство и что делать, если вас поцарапало или укусило бешеное животное, рассказал URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «Бешенство — это природно-очаговая вирусная заболевание животных и человека, заканчивающееся смертельным исходом. Заражаются от больного животного через укусы, царапины, при попадании слюны через поврежденные поверхности кожного покрова, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких — лисицы, волки, енотовидные собаки и грызуны», — уточнил Новопашин. Специалисты челябинской ветстанции рекомендуют соблюдать несколько простых правил, чтобы исключить инфицирование бешенством. Особенно важно выучить эти правила с детьми. При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бешенства немедленно обращайтесь в ОГБУ «Челябинская ветстанция» или ближайшую ветеринарную клинику, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Все люди, пострадавшие от укусов, царапин, ослюнения животными, также должны немедленно обратиться за медицинской помощью. Здесь помогут врачи травмпункта по месту жительства. Единственным способом борьбы с бешенством во всем мире признана профилактическая вакцинация, которая позволяет создать в организме стойкий иммунитет к данной инфекции. На сайтах vetlechebnica74.ru или ветлечебница74.рф можно записаться для проведения бесплатной вакцинации от бешенства в удобный день и время в одну из пяти участковых ветеринарных лечебниц.