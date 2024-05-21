Челябинца, до смерти избившего собутыльника 26 лет назад, отправили под суд. Фото

21 мая 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

В следственном комитете раскрыли преступление 26-летней давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Миасса (Челябинская область) отправили под суд за совершенное преступление 26-летней давности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, летом 1997 года он до смерти избил собутыльника и скрылся, но даже спустя почти 30 лет был установлен и задержан. «В рамках планомерной работы межведомственной аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы, проанализированы материалы указанного уголовного дела, приостановленного в связи с неустановлением лица, совершившего преступление. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там рассказали, что в июне 1997 года мужчина выпивал со знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес собутыльнику множество ударов в голову и живот. После чего скрылся. Тогда по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Но оперативно найти виновного не удалось. Лишь через 26 лет следствию удалось выйти на след предполагаемого преступника и задержать его. После задержания мужчина рассказал, как избивал собутыльника Фото: пресс-служба СКР по Челябинской области https://t.me/su_skr74/3147 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Миасса (Челябинская область) отправили под суд за совершенное преступление 26-летней давности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, летом 1997 года он до смерти избил собутыльника и скрылся, но даже спустя почти 30 лет был установлен и задержан. «В рамках планомерной работы межведомственной аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы, проанализированы материалы указанного уголовного дела, приостановленного в связи с неустановлением лица, совершившего преступление. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там рассказали, что в июне 1997 года мужчина выпивал со знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес собутыльнику множество ударов в голову и живот. После чего скрылся. Тогда по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Но оперативно найти виновного не удалось. Лишь через 26 лет следствию удалось выйти на след предполагаемого преступника и задержать его.