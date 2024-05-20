В Челябинской области вдвое выросло число арендных коттеджей с бассейном. Скрин

21 мая 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

В Челябинске посуточная аренда коттеджа с бассейном в среднем обойдется в десять тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области в первой половине мая 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года вдвое выросло число загородного жилья с бассейном, сдаваемого в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «В Челябинской области предложение посуточной аренды загородных домов с бассейном за год увеличилось на 92%. При этом по итогам первой половины мая 2024 средняя стоимость аренды загородного дома с бассейном в Челябинской области составила десять тысяч рублей в сутки», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, лидерами по динамике предложения стали регионы, которые традиционно не считаются туристическими. И дело тут не только в том, что на рынке изначально было мало подобных предложений, но и в популяризации внутреннего туризма, а также в том, что автомобильные путешествия по стране стали более развиты. Поскольку такие поездки часто растягиваются на несколько дней, туристы нуждаются в хорошей инфраструктуре в транзитных регионах. К ним как раз относятся загородные дома с бассейном, в которых можно хорошо отдохнуть. По итогам первой половины мая 2024 средняя стоимость аренды загородного дома с бассейном в Челябинской области составила 10 тысяч рублей в сутки Скрин: пресс-служба Авито Путешествия Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в первой половине мая 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года вдвое выросло число загородного жилья с бассейном, сдаваемого в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «В Челябинской области предложение посуточной аренды загородных домов с бассейном за год увеличилось на 92%. При этом по итогам первой половины мая 2024 средняя стоимость аренды загородного дома с бассейном в Челябинской области составила десять тысяч рублей в сутки», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, лидерами по динамике предложения стали регионы, которые традиционно не считаются туристическими. И дело тут не только в том, что на рынке изначально было мало подобных предложений, но и в популяризации внутреннего туризма, а также в том, что автомобильные путешествия по стране стали более развиты. Поскольку такие поездки часто растягиваются на несколько дней, туристы нуждаются в хорошей инфраструктуре в транзитных регионах. К ним как раз относятся загородные дома с бассейном, в которых можно хорошо отдохнуть.