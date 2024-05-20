20 мая 2024

В Челябинской области вдвое выросло число арендных коттеджей с бассейном. Скрин

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Микрорайон "Палникс". Екатеринбург, коттедж, палникс, загородный дом
В Челябинске посуточная аренда коттеджа с бассейном в среднем обойдется в десять тысяч рублей Фото:

В Челябинской области в первой половине мая 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года вдвое выросло число загородного жилья с бассейном, сдаваемого в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«В Челябинской области предложение посуточной аренды загородных домов с бассейном за год увеличилось на 92%. При этом по итогам первой половины мая 2024 средняя стоимость аренды загородного дома с бассейном в Челябинской области составила десять тысяч рублей в сутки», — сообщили в пресс-службе.

Как объяснил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, лидерами по динамике предложения стали регионы, которые традиционно не считаются туристическими. И дело тут не только в том, что на рынке изначально было мало подобных предложений, но и в популяризации внутреннего туризма, а также в том, что автомобильные путешествия по стране стали более развиты.

Поскольку такие поездки часто растягиваются на несколько дней, туристы нуждаются в хорошей инфраструктуре в транзитных регионах. К ним как раз относятся загородные дома с бассейном, в которых можно хорошо отдохнуть.

По итогам первой половины мая 2024 средняя стоимость аренды загородного дома с бассейном в Челябинской области составила 10 тысяч рублей в сутки
По итогам первой половины мая 2024 средняя стоимость аренды загородного дома с бассейном в Челябинской области составила 10 тысяч рублей в сутки

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В Челябинской области в первой половине мая 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года вдвое выросло число загородного жилья с бассейном, сдаваемого в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «В Челябинской области предложение посуточной аренды загородных домов с бассейном за год увеличилось на 92%. При этом по итогам первой половины мая 2024 средняя стоимость аренды загородного дома с бассейном в Челябинской области составила десять тысяч рублей в сутки», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, лидерами по динамике предложения стали регионы, которые традиционно не считаются туристическими. И дело тут не только в том, что на рынке изначально было мало подобных предложений, но и в популяризации внутреннего туризма, а также в том, что автомобильные путешествия по стране стали более развиты. Поскольку такие поездки часто растягиваются на несколько дней, туристы нуждаются в хорошей инфраструктуре в транзитных регионах. К ним как раз относятся загородные дома с бассейном, в которых можно хорошо отдохнуть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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