Челябинская прокуратура предостерегла директора школы, где дети ушли на дистант из-за холода

Жители Юрюзани жаловались на холод в домах и образовательных учреждениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор школы №2 в Юрюзани (Челябинская область), где детей отправили на дистант из-за холода в классах, получил предостережение от прокуратуры. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«На момент проверки температура в помещениях соответствовала нормативам, образовательный процесс проходит в обычном режиме. В целях предупреждения правонарушений по результатам проверки директору объявлено предостережение», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

В администрации Юрюзани сообщили, что в городе продолжается работа по модернизации котельных и теплосетей. Все три котельных, на которые выделялись средства по программе модернизации, построены. К ним подведены сети газоснабжения и электроснабжения. Работы по замете сетей теплоснабжения еще идут.

«Всего на модернизацию системы теплоснабжения Юрюзани в 2021 и 2022 годах было выделено порядка 240 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. В 2023 году запланированы мероприятия по оформлению прав на новые котельные, проведение процедуры передачи в аренду, а также продолжение реконструкции сетей теплоснабжения для перехода на новую схему теплоснабжения с применением построенных трех блочно-модульных котельных», — уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что жители Юрюзани пожаловались на холод в школе, из-за которого учеников перевели на дистант. До этого, в декабре, в детском саду «Медвежонок» Юрюзани, где замерзали дети, после вмешательства прокуратуры установили 21 батарею. «Народный фронт» начал расследование по вопросу расходования средств, выделенных городу на модернизацию системы теплоснабжения. По данным активистов, из обещанных котельных запущена только одна.