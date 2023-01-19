19 января 2023

Учащихся одной из школ челябинского города перевели на дистант из-за холода. Видео

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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Детей после каникул перевели на дистант из-за холода в школе Фото:

В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) жители пожаловались на холод в школе, из-за которого учеников перевели на дистант. Об этом сообщили родители в прямом эфире движения «Народный фронт».

«У нас плохое отопление, в школе плюс восемь градусов. Дети не смогли выйти с каникул и не в первый раз. Это очень тяжело для родителей. Мы должны или работать, или обучать детей. Весь декабрь дети не ходили в школу», — рассказывает жительница во время трансляции.

По словам жителей, на модернизацию теплоснабжения Катав-Ивановскому району было выделено 275 млн рублей. «Народный фронт» начал расследование по вопросу. Стало известно, что из обещанных четырех котельных запустили только одну. В пресс-службе Катав-Ивановского района URA.RU направили в мэрию Юрюзани, там на звонок не ответили.

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В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) жители пожаловались на холод в школе, из-за которого учеников перевели на дистант. Об этом сообщили родители в прямом эфире движения «Народный фронт». «У нас плохое отопление, в школе плюс восемь градусов. Дети не смогли выйти с каникул и не в первый раз. Это очень тяжело для родителей. Мы должны или работать, или обучать детей. Весь декабрь дети не ходили в школу», — рассказывает жительница во время трансляции. По словам жителей, на модернизацию теплоснабжения Катав-Ивановскому району было выделено 275 млн рублей. «Народный фронт» начал расследование по вопросу. Стало известно, что из обещанных четырех котельных запустили только одну. В пресс-службе Катав-Ивановского района URA.RU направили в мэрию Юрюзани, там на звонок не ответили.
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