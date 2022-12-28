Прокуратура заставила руководство челябинского детского сада установить батареи

На руководство детского сада в Юрюзани возбуждено административное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В детском саду «Медвежонок» Юрюзани (Челябинская область), где замерзали дети, после вмешательства прокуратуры установили 21 батарею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В игровых и спальнях средней и подготовительной групп температура не соответствовала нормативам и не превышала 16-18 градусов. В результате вмешательства прокуратуры приняты меры к устранению нарушений: утеплены окна, дополнительно установлена 21 радиаторная батарея», — уточнили в ведомстве.

Городским прокурором руководителю детсада внесено представление. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Ранее прокуратура Чебаркуля начала проверку сельского детсада с замерзающими детьми. Температурный режим соблюдался не во всех помещениях. Проверки начались после жалобы одной из мам воспитанников в социальных сетях. По словам женщины дети в младшей группе замерзают, а в старшей группе всегда жарко.