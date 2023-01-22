Пермяки через суд заставили соседку убрать дверь в подъезде

23 января 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Железная дверь ограждала часть общего коридора Фото: Марина Молдавская © URA.RU Жительницу Перми через суд заставили демонтировать железную дверь, которую она установила в коридоре. Женщина поставила дверь и оградила часть подъезда для себя, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Возложить обязанность на Попову М. Г. за свой счет произвести демонтаж металлической перегородки с металлической дверью, расположенной в коридоре», — говорится в решении. Хозяйка должна демонтировать дверь в течение десяти дней. Иск в суд подали соседи пермячки. Основная претензия состояла в том, что женщина, оградила часть общего имущества от других жителей дома и нарушила их права. Также установка перегородки нарушала требование пожарной безопасности. Суд полностью удовлетворил требования истцов. В случае, если ответчик не демонтирует дверь сама, за нее это может сделать ТСЖ.

Жительницу Перми через суд заставили демонтировать железную дверь, которую она установила в коридоре. Женщина поставила дверь и оградила часть подъезда для себя, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Возложить обязанность на Попову М. Г. за свой счет произвести демонтаж металлической перегородки с металлической дверью, расположенной в коридоре», — говорится в решении. Хозяйка должна демонтировать дверь в течение десяти дней. Иск в суд подали соседи пермячки. Основная претензия состояла в том, что женщина, оградила часть общего имущества от других жителей дома и нарушила их права. Также установка перегородки нарушала требование пожарной безопасности. Суд полностью удовлетворил требования истцов. В случае, если ответчик не демонтирует дверь сама, за нее это может сделать ТСЖ.