22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Пермяки через суд заставили соседку убрать дверь в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поиск бездомной беженки Галины. Екатеринбург., дверь, подъезд дома, лестничная клетка
Железная дверь ограждала часть общего коридора Фото:

Жительницу Перми через суд заставили демонтировать железную дверь, которую она установила в коридоре. Женщина поставила дверь и оградила часть подъезда для себя, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Возложить обязанность на Попову М. Г. за свой счет произвести демонтаж металлической перегородки с металлической дверью, расположенной в коридоре», — говорится в решении. Хозяйка должна демонтировать дверь в течение десяти дней.

Иск в суд подали соседи пермячки. Основная претензия состояла в том, что женщина, оградила часть общего имущества от других жителей дома и нарушила их права. Также установка перегородки нарушала требование пожарной безопасности. Суд полностью удовлетворил требования истцов. В случае, если ответчик не демонтирует дверь сама, за нее это может сделать ТСЖ.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Жительницу Перми через суд заставили демонтировать железную дверь, которую она установила в коридоре. Женщина поставила дверь и оградила часть подъезда для себя, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Возложить обязанность на Попову М. Г. за свой счет произвести демонтаж металлической перегородки с металлической дверью, расположенной в коридоре», — говорится в решении. Хозяйка должна демонтировать дверь в течение десяти дней. Иск в суд подали соседи пермячки. Основная претензия состояла в том, что женщина, оградила часть общего имущества от других жителей дома и нарушила их права. Также установка перегородки нарушала требование пожарной безопасности. Суд полностью удовлетворил требования истцов. В случае, если ответчик не демонтирует дверь сама, за нее это может сделать ТСЖ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...