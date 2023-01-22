22 января 2023

Главная детская больница Екатеринбурга засудила ЧОП

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт вакцинации в торговом центре. Курган , охрана, группа быстрого реагирования, охранник
Представители медиков смогли доказать, что охранники недобросовестно выполняли свою работу Фото:

Главная детская больница Екатеринбурга ГАУЗ СО «ДГКБ № 9 засудила охранников. Представители частной компании приходили на работу в нетрезвом состоянии. Свердловский арбитражный суд принял сторону больницы. Теперь компания должна выплатить медучреждению 60 тысяч рублей. Такие данные опубликованы в картотеке суда.

«Сотрудники частной охранной компании при исполнении служебных обязанностей появлялись на постах в состоянии алкогольного опьянения. Нарушения договора влекли за собой ослабление антитеррористической защищенности детей и сотрудников ГАУЗ СО «ДГКБ № 9. Медицинское учреждение потребовало с ЧОО 60 тысяч рублей. Суд встал на сторону медучреждения», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что в начале 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области фиксировали волну сообщений о минировании различных учреждений. Власти потребовали усилить охрану в школах, вузах, больницах и других многолюдных местах.

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Главная детская больница Екатеринбурга ГАУЗ СО «ДГКБ № 9 засудила охранников. Представители частной компании приходили на работу в нетрезвом состоянии. Свердловский арбитражный суд принял сторону больницы. Теперь компания должна выплатить медучреждению 60 тысяч рублей. Такие данные опубликованы в картотеке суда. «Сотрудники частной охранной компании при исполнении служебных обязанностей появлялись на постах в состоянии алкогольного опьянения. Нарушения договора влекли за собой ослабление антитеррористической защищенности детей и сотрудников ГАУЗ СО «ДГКБ № 9. Медицинское учреждение потребовало с ЧОО 60 тысяч рублей. Суд встал на сторону медучреждения», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что в начале 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области фиксировали волну сообщений о минировании различных учреждений. Власти потребовали усилить охрану в школах, вузах, больницах и других многолюдных местах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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