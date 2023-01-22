Главная детская больница Екатеринбурга засудила ЧОП

Представители медиков смогли доказать, что охранники недобросовестно выполняли свою работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главная детская больница Екатеринбурга ГАУЗ СО «ДГКБ № 9 засудила охранников. Представители частной компании приходили на работу в нетрезвом состоянии. Свердловский арбитражный суд принял сторону больницы. Теперь компания должна выплатить медучреждению 60 тысяч рублей. Такие данные опубликованы в картотеке суда.

«Сотрудники частной охранной компании при исполнении служебных обязанностей появлялись на постах в состоянии алкогольного опьянения. Нарушения договора влекли за собой ослабление антитеррористической защищенности детей и сотрудников ГАУЗ СО «ДГКБ № 9. Медицинское учреждение потребовало с ЧОО 60 тысяч рублей. Суд встал на сторону медучреждения», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что в начале 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области фиксировали волну сообщений о минировании различных учреждений. Власти потребовали усилить охрану в школах, вузах, больницах и других многолюдных местах.