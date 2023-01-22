В Тюмени зафиксирован резкий скачок заболеваемости COVID-19

Медики отмечают, что ковид протекает в форме обычного ОРВИ, без осложнений Фото: Илья Московец © URA.RU

За неделю количество заболевших коронавирусной инфекцией в Тюмени резко возросло. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил врач одной из городских поликлиник. У первично обратившихся пациентов с симптомами ОРВИ в обязательном порядке снова стали брать тесты на COVID.

«С прошлого понедельника, с 16 декабря, обязали снова у всех на ковид брать мазок. У всех первично обратившихся пациентов с признаками ОРВИ. В субботу пришло девять положительных результатов, до этого — один-два», — рассказал врач-педиатр одной из поликлиник Тюмени.

По словам медика, выявленный у пациентов коронавирус, протекает в форме обычного ОРВИ, без особых осложнений. «Больные изолируются на семь дней. Лечение подбирает врач индивидуально, но в основном назначаются „Арбидол“ и „Грипферон“ — противовирусные препараты», — добавляет собеседник агентства.

В департамент здравоохранения по Тюменской области был направлен запрос. Ответ на него ожидается.

По данным Оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области, на 22 января 2023 года зафиксировано 87 новых случаев заболевания, из них — 32 ребенка. 734 человека остаются под медицинским наблюдением.

Ранее агентство рассказывало о проекте тюменских студентов, который поможет контролировать территории и бороться с ковидом. Интеллектуальная поддержка будет оказана горожанам, переболевшим коронавирусом.