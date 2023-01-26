Екатеринбуржец с ножом напал на продавца магазина. Видео

27 января 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге мужчина ударил продавца алкомаркета ножом Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге неизвестный с ножом напал на продавца магазина «Красное&Белое». Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Он порезал парню сухожилия, теперь у бедолаги не работает несколько пальцев. Врачи сообщают, что шансы на восстановление мизерные», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продавцы магазина «Красное&Белое» избили и сломали руку покупателю. Конфликт начался после замечания, сделанного сотрудниками магазина другому мужчине из-за кражи.

В Екатеринбурге неизвестный с ножом напал на продавца магазина «Красное&Белое». Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Он порезал парню сухожилия, теперь у бедолаги не работает несколько пальцев. Врачи сообщают, что шансы на восстановление мизерные», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продавцы магазина «Красное&Белое» избили и сломали руку покупателю. Конфликт начался после замечания, сделанного сотрудниками магазина другому мужчине из-за кражи.