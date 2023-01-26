В Екатеринбурге неизвестный с ножом напал на продавца магазина «Красное&Белое». Об этом рассказал очевидец в соцсети.
«Он порезал парню сухожилия, теперь у бедолаги не работает несколько пальцев. Врачи сообщают, что шансы на восстановление мизерные», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продавцы магазина «Красное&Белое» избили и сломали руку покупателю. Конфликт начался после замечания, сделанного сотрудниками магазина другому мужчине из-за кражи.
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