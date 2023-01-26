26 января 2023

Екатеринбуржец с ножом напал на продавца магазина. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник, нож
В Екатеринбурге мужчина ударил продавца алкомаркета ножом Фото:

В Екатеринбурге неизвестный с ножом напал на продавца магазина «Красное&Белое». Об этом рассказал очевидец в соцсети.

«Он порезал парню сухожилия, теперь у бедолаги не работает несколько пальцев. Врачи сообщают, что шансы на восстановление мизерные», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продавцы магазина «Красное&Белое» избили и сломали руку покупателю. Конфликт начался после замечания, сделанного сотрудниками магазина другому мужчине из-за кражи.

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В Екатеринбурге неизвестный с ножом напал на продавца магазина «Красное&Белое». Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Он порезал парню сухожилия, теперь у бедолаги не работает несколько пальцев. Врачи сообщают, что шансы на восстановление мизерные», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продавцы магазина «Красное&Белое» избили и сломали руку покупателю. Конфликт начался после замечания, сделанного сотрудниками магазина другому мужчине из-за кражи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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