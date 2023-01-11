В Екатеринбурге продавцы избили покупателя и сломали ему руку. Фото

12 января 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Продавцы избили екатеринбуржца после словесного конфликта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге продавцы магазина «Красное&Белое» избили и сломали руку покупателю. Конфликт начался после замечания, сделанного сотрудниками магазина другому мужчине, из-за кражи, сообщает пострадавший в соцсети. «Я оплатил товар в магазине, в это время они заподозрили мужчину в краже пива. Двое сотрудников начали его досматривать. Я им сделал замечание о неправомерных действиях. В магазине начались угрозы в мою сторону, возле выхода меня начали хватать. Я применил перцовый баллончик, в тамбуре меня начали избивать, и все это продолжилось на улице», — рассказал пострадавший в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Конфликт произошел 17 декабря 2022 года в магазине на улице Крестинского 59/1. По словам мужчины, продавцы сломали ему руку. Екатеринбуржцу уже сделали операцию, а через полгода будет еще одна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные избили продавцов и грузчиков магазина «Монетка». Кроме этого, мужчины разбили окно, уходя из магазина. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге продавцы магазина «Красное&Белое» избили и сломали руку покупателю. Конфликт начался после замечания, сделанного сотрудниками магазина другому мужчине, из-за кражи, сообщает пострадавший в соцсети. «Я оплатил товар в магазине, в это время они заподозрили мужчину в краже пива. Двое сотрудников начали его досматривать. Я им сделал замечание о неправомерных действиях. В магазине начались угрозы в мою сторону, возле выхода меня начали хватать. Я применил перцовый баллончик, в тамбуре меня начали избивать, и все это продолжилось на улице», — рассказал пострадавший в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Конфликт произошел 17 декабря 2022 года в магазине на улице Крестинского 59/1. По словам мужчины, продавцы сломали ему руку. Екатеринбуржцу уже сделали операцию, а через полгода будет еще одна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные избили продавцов и грузчиков магазина «Монетка». Кроме этого, мужчины разбили окно, уходя из магазина.