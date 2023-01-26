26 января 2023

Пермские власти обучили чиновников цифровым технологиям

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственные и муниципальные служащие получат новые знания в области IT Фото:

В Пермском крае государственные и муниципальные служащие получили новые компетенции в области цифровых технологий. Обучение чиновников проходило в 2021—2022 годах в рамках краевой программы «Кадры для цифровой экономики». Отчет представлен на сайте министерстве информационного развития и связи Прикамья.

«Результаты регионального проекта „Кадры для цифровой экономики (Пермский край)“: оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов госвласти и органов местного самоуправления Пермского края цифровым компетенциям и технологиям», — сообщается в отчете. Всего обучение прошло 200 сотрудников.

О том, что государственным и муниципальным служащим придется познакомиться с цифровыми и информационными технологиями, URA.RU рассказывало ранее. Сообщалось, что слушатели программы разберут цели цифровой трансформации, проработают идею IT-проекта и доведут ее до стадии прототипа. До 2024 года обучение по программам повышения квалификации должны пройти свыше 700 чиновников.

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В Пермском крае государственные и муниципальные служащие получили новые компетенции в области цифровых технологий. Обучение чиновников проходило в 2021—2022 годах в рамках краевой программы «Кадры для цифровой экономики». Отчет представлен на сайте министерстве информационного развития и связи Прикамья. «Результаты регионального проекта „Кадры для цифровой экономики (Пермский край)“: оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов госвласти и органов местного самоуправления Пермского края цифровым компетенциям и технологиям», — сообщается в отчете. Всего обучение прошло 200 сотрудников. О том, что государственным и муниципальным служащим придется познакомиться с цифровыми и информационными технологиями, URA.RU рассказывало ранее. Сообщалось, что слушатели программы разберут цели цифровой трансформации, проработают идею IT-проекта и доведут ее до стадии прототипа. До 2024 года обучение по программам повышения квалификации должны пройти свыше 700 чиновников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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