Свердловские власти получили средства на индексацию зарплат бюджетникам

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Власти Свердловской области получили средства на выплату зарплат бюджетникам Фото:

Свердловские власти получили средства, которые будут выделены на выплату заработных плат бюджетникам с учетом индексации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в региональном минфине.

«В соответствии с указами Президента Российской Федерации в областном бюджете на 2023 год расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, прописанных в Указе, предусмотрены в полном объеме с учетом планируемого повышения. Деньги доведены до всех главных распорядителей бюджетных средств», — сообщили в свердловском Минфине.

Ранее URA.RU писало, что правительство России должно проиндексировать зарплату бюджетников в январе. Соответсвующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

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Свердловские власти получили средства, которые будут выделены на выплату заработных плат бюджетникам с учетом индексации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в региональном минфине. «В соответствии с указами Президента Российской Федерации в областном бюджете на 2023 год расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, прописанных в Указе, предусмотрены в полном объеме с учетом планируемого повышения. Деньги доведены до всех главных распорядителей бюджетных средств», — сообщили в свердловском Минфине. Ранее URA.RU писало, что правительство России должно проиндексировать зарплату бюджетников в январе. Соответсвующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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