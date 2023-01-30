Свердловские власти получили средства на индексацию зарплат бюджетникам

Власти Свердловской области получили средства на выплату зарплат бюджетникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские власти получили средства, которые будут выделены на выплату заработных плат бюджетникам с учетом индексации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в региональном минфине.

«В соответствии с указами Президента Российской Федерации в областном бюджете на 2023 год расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, прописанных в Указе, предусмотрены в полном объеме с учетом планируемого повышения. Деньги доведены до всех главных распорядителей бюджетных средств», — сообщили в свердловском Минфине.

Ранее URA.RU писало, что правительство России должно проиндексировать зарплату бюджетников в январе. Соответсвующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.