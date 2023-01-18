Путин заявил об индексации зарплат бюджетников в январе

18 января 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

У бюджетников повысят заплату в январе, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России должно проиндексировать зарплату бюджетников в январе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Правительство России имеет поручение уже в январе провести индексацию бюджетных средства», — заявил Путин во время общения с рабочими Обуховскому завода. Его слова приводит «Россия 24». В ноябре 2022 годя Путин отмечал, что повышение зарплат бюджетников поможет выйти на реальный рост уровня доходов у населения. Поэтому в январе 2023 лидер страны поручил провести индексацию зарплат бюджетников, сообщает RT. Глава Минфин России Антон Силуанов добавил, что уровень зарплаты сотрудников бюджетных организаций в России вырастет более, чем на 8%.

Правительство России должно проиндексировать зарплату бюджетников в январе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Правительство России имеет поручение уже в январе провести индексацию бюджетных средства», — заявил Путин во время общения с рабочими Обуховскому завода. Его слова приводит «Россия 24». В ноябре 2022 годя Путин отмечал, что повышение зарплат бюджетников поможет выйти на реальный рост уровня доходов у населения. Поэтому в январе 2023 лидер страны поручил провести индексацию зарплат бюджетников, сообщает RT. Глава Минфин России Антон Силуанов добавил, что уровень зарплаты сотрудников бюджетных организаций в России вырастет более, чем на 8%.