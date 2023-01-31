Влиятельный свердловский экс-чиновник стал полпредом Куйвашева

Главой Западного округа Свердловской области назначен Андрей Язьков

Евгений Куйвашев определился с фамилией своего нового полпреда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым представителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Западном управленческом округе назначен Андрей Язьков — бывший высокопоставленный чиновник администрации главы региона. С 1 февраля он вступит в должность в статусе «и. о.», сообщили URA.RU несколько источников и официально подтвердили в офисе новоиспеченного полпреда. Инсайдеры агентства ранее анонсировали это назначение.

Смена власти в Западном округе длится последний месяц. Прежнему шефу территории Виталию Вольфу в начале февраля исполнится 70 лет, и по закону он больше не сможет занимать руководящие посты. Его последний рабочий день был намечен на 31 января. За две недели до этого источники URA.RU поделились, что наибольшие шансы стать сменщиком есть у заместителя Вольфа, экс-чиновника губернаторской администрации Язькова. В итоге именно на нем Куйвашев остановил свой выбор.

«Губернатор подписал указ о назначении Язькова исполняющим обязанности [главы администрации округа]. Вольф после отставки станет советником [замгубернатора Азата] Салихова», — поделился инсайдер, близкий к областному правительству. Другой собеседник во власти обратил внимание, что за Язьковым стояли серьезные лоббисты. Его назначение, по данным источника, продвигал холдинг ТМК, имеющий бизнес-интересы в Западном округе.

В администрации округа корреспонденту URA.RU подтвердили, что новым руководителем назначен Язьков. «Коллективу об этом объявили. С завтрашнего дня [с 1 февраля] приступает», — уточнил в разговоре с агентством замглавы округа Марк Веберов.

Язьков — известный представитель предыдущего поколения свердловской номенклатуры. В 1999—2007 годах он был главой Нижних Серег, а после работал в администрации губернатора при Эдуарде Росселе и Александре Мишарине. Язьков возглавлял управление по взаимодействию с органами местного самоуправления и фактически был куратором всех мэров. Уйдя с высокого поста, чиновник стал замом главы Западного округа и проработал на этой должности больше 11 лет.