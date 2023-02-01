Пермяк извинился за граффити на отремонтированных к 300-летию города домах. Видео

Молодой человек принес извинения за граффити, которыми он испортил недавно отремонтированные дома в центре Перми, видео

01 февраля 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

На пермяка поступило заявление полицию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Перми молодой человек расписал кракой информационные стенды и на отремонтированных к юбилею домах в центре города. Полиция задержала его с друзьями после жалоб местных жителей. На сайте краевого ГУ МВД появилось видео с извинениями молодого человека. «Мы с друзьями гуляли в новогоднюю ночью, примерно в 8-9 утра. Я нарисовал граффити около драмтеатра на информационном стенде и напротив драмтеатра по улице Ленина, на домах 78, 80. Я раскаиваюсь в содеянном и прошу прощения у всех горожан», — сообщает пермяк на видео. Полиция отмечает, что эти дома были отремонтированы в 2022 году в рамках подготовки к 300-летию Перми. ГУ МВД Пермского края предоставило видео с записи уличных камер, на которых видно, как он оставляет разрисовывает стены, а его друзья стоят рядом. Личность молодого человека была установлена после заявления, поступившего в отдел полиции. Материалы по этому делу направлены в суд по ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Полиция проводит проверку по возможным аналогичным фактам деятельности вандала. Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэр Перми Алексей Демкин ужесточил штрафы за расклейку объявлений, которые портят внешний вид города. Осенью 2022 года депутаты подняли вопрос о проблеме граффити, но отложили его рассмотрение. Руководство СвЖД ОАО «РЖД» рассказывало о том, что большой ущерб вагонам пермских электричек приносят рисунки и надписи, средства, идущие на восстановление транспорта могли быть потрачены на повышение комфорта для пассажиров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми молодой человек расписал кракой информационные стенды и на отремонтированных к юбилею домах в центре города. Полиция задержала его с друзьями после жалоб местных жителей. На сайте краевого ГУ МВД появилось видео с извинениями молодого человека. «Мы с друзьями гуляли в новогоднюю ночью, примерно в 8-9 утра. Я нарисовал граффити около драмтеатра на информационном стенде и напротив драмтеатра по улице Ленина, на домах 78, 80. Я раскаиваюсь в содеянном и прошу прощения у всех горожан», — сообщает пермяк на видео. Полиция отмечает, что эти дома были отремонтированы в 2022 году в рамках подготовки к 300-летию Перми. ГУ МВД Пермского края предоставило видео с записи уличных камер, на которых видно, как он оставляет разрисовывает стены, а его друзья стоят рядом. Личность молодого человека была установлена после заявления, поступившего в отдел полиции. Материалы по этому делу направлены в суд по ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Полиция проводит проверку по возможным аналогичным фактам деятельности вандала. Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэр Перми Алексей Демкин ужесточил штрафы за расклейку объявлений, которые портят внешний вид города. Осенью 2022 года депутаты подняли вопрос о проблеме граффити, но отложили его рассмотрение. Руководство СвЖД ОАО «РЖД» рассказывало о том, что большой ущерб вагонам пермских электричек приносят рисунки и надписи, средства, идущие на восстановление транспорта могли быть потрачены на повышение комфорта для пассажиров.