США вызвались работать с Россией по одному важнейшему проекту

США захотели продолжить работу с РФ по ДСНВ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская армия, разное. Пермь, ядерная баллистическая ракета, мбр, рвсн, МОБД
США готовы работать с Россией по вопросу Договора о стратегических наступательных вооружениях, сообщили в Белом доме Фото:

США готовы работать с Россией по вопросу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает Белый дом.

«США готовы к конструктивной работе с Россией с целью реализации в полном объеме положений ДСНВ», — сообщает правительство США. Ранее в Кремле предполагали, что США могут продолжить диалог по ядерному договору.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отмечал, что продолжение договоренностей по такому вопросу важно для России. В Белом доме также отметили, что обе страны заинтересованы в мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

США готовы работать с Россией по вопросу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает Белый дом. «США готовы к конструктивной работе с Россией с целью реализации в полном объеме положений ДСНВ», — сообщает правительство США. Ранее в Кремле предполагали, что США могут продолжить диалог по ядерному договору. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отмечал, что продолжение договоренностей по такому вопросу важно для России. В Белом доме также отметили, что обе страны заинтересованы в мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...