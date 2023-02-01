США вызвались работать с Россией по одному важнейшему проекту

США готовы работать с Россией по вопросу Договора о стратегических наступательных вооружениях, сообщили в Белом доме
США готовы работать с Россией по вопросу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает Белый дом.
«США готовы к конструктивной работе с Россией с целью реализации в полном объеме положений ДСНВ», — сообщает правительство США. Ранее в Кремле предполагали, что США могут продолжить диалог по ядерному договору.
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отмечал, что продолжение договоренностей по такому вопросу важно для России. В Белом доме также отметили, что обе страны заинтересованы в мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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