В Кремле оценили вероятность переговоров по ядерному договору

Песков: намеков от США для диалога о продлении ДСНВ очень мало

01 февраля 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Продолжение действия ДСНВ важно для России, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки подают слишком мало намеков для диалога о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако продолжение договоренностей важно для России. «Намеков [от США по продлению ДСНВ] мало. Как бы ни печальная была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки должны сохраняться. Продолжение действия этого договора важно. Он фактически остается единственно, гипотетически рассуждая, жизнеспособным. Мы видим, что США разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасностью. Мы видим, как вся инфраструктура НАТО работает против РФ», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. По его словам, все перечисленные факторы создают враждебные для России условия.

Соединенные Штаты Америки подают слишком мало намеков для диалога о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако продолжение договоренностей важно для России. «Намеков [от США по продлению ДСНВ] мало. Как бы ни печальная была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки должны сохраняться. Продолжение действия этого договора важно. Он фактически остается единственно, гипотетически рассуждая, жизнеспособным. Мы видим, что США разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасностью. Мы видим, как вся инфраструктура НАТО работает против РФ», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. По его словам, все перечисленные факторы создают враждебные для России условия.