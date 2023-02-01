США пообещали пустить в страну россиян для работы по ядерному договору

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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках ДСНВ Фото:

США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает Белый дом.

«США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках ДСНВ», — сообщает Белый дом. В свою очередь Вашингтон подчеркивает, что контроль над вооружениями и ДСНВ отвечают взаимным интересам двух стран.

Ранее Вашингтон захотел продолжить работу с РФ по ядерному договору. Отмечалось, что США готовы к конструктивной работе с Россией.

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США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает Белый дом. «США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках ДСНВ», — сообщает Белый дом. В свою очередь Вашингтон подчеркивает, что контроль над вооружениями и ДСНВ отвечают взаимным интересам двух стран. Ранее Вашингтон захотел продолжить работу с РФ по ядерному договору. Отмечалось, что США готовы к конструктивной работе с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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