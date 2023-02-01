США пообещали пустить в страну россиян для работы по ядерному договору 01 февраля 2023 в 21:36 Размер текста - 17 + США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках ДСНВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает Белый дом. «США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках ДСНВ», — сообщает Белый дом. В свою очередь Вашингтон подчеркивает, что контроль над вооружениями и ДСНВ отвечают взаимным интересам двух стран. Ранее Вашингтон захотел продолжить работу с РФ по ядерному договору. Отмечалось, что США готовы к конструктивной работе с Россией. США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает Белый дом. «США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках ДСНВ», — сообщает Белый дом. В свою очередь Вашингтон подчеркивает, что контроль над вооружениями и ДСНВ отвечают взаимным интересам двух стран. Ранее Вашингтон захотел продолжить работу с РФ по ядерному договору. Отмечалось, что США готовы к конструктивной работе с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям