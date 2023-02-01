01 февраля 2023

Пермяк, по чьей вине задохнулся в зерне коллега, остался на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшенницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., пшеница, зерно
Грузчик погиб в трюме баржи с зерном Фото:

Суд оставил на свободе пермяка, по чьей вине умер мужчина, перегружавший зерно в трюме баржи. О приговоре, вынесенном пермяку, сообщили в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Дзержинский районный суд признал 24-летнего пермяка виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчина создал опасную ситуацию, из-за которой грузчик скончался в трюме баржи при перегрузке зерна. За это совершенное преступление мужчине назначили один год ограничения свободы», — сообщили в ведомстве.

По инициативе прокурора семье погибшего работника будет выплачена компенсация в размере 4,6 млн рублей от работодателя скончавшегося сотрудника. Ранее URA.RU писало о том, что трагическая гибель произошла на территории АО «Пермский мукомольный завод».

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Суд оставил на свободе пермяка, по чьей вине умер мужчина, перегружавший зерно в трюме баржи. О приговоре, вынесенном пермяку, сообщили в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Дзержинский районный суд признал 24-летнего пермяка виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчина создал опасную ситуацию, из-за которой грузчик скончался в трюме баржи при перегрузке зерна. За это совершенное преступление мужчине назначили один год ограничения свободы», — сообщили в ведомстве. По инициативе прокурора семье погибшего работника будет выплачена компенсация в размере 4,6 млн рублей от работодателя скончавшегося сотрудника. Ранее URA.RU писало о том, что трагическая гибель произошла на территории АО «Пермский мукомольный завод».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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