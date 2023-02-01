Пермяк, по чьей вине задохнулся в зерне коллега, остался на свободе

Суд оставил на свободе пермяка, по чьей вине умер мужчина, перегружавший зерно в трюме баржи. О приговоре, вынесенном пермяку, сообщили в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«Дзержинский районный суд признал 24-летнего пермяка виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчина создал опасную ситуацию, из-за которой грузчик скончался в трюме баржи при перегрузке зерна. За это совершенное преступление мужчине назначили один год ограничения свободы», — сообщили в ведомстве.
По инициативе прокурора семье погибшего работника будет выплачена компенсация в размере 4,6 млн рублей от работодателя скончавшегося сотрудника. Ранее URA.RU писало о том, что трагическая гибель произошла на территории АО «Пермский мукомольный завод».
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