02 февраля 2023

В Перми предполагаемый насильник скрывался от полиции в канализации

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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , снег, улица куйбышева, канализационные кольца, зима, ремонт канализации, канализационный люк
Полицейские нашли подозреваемого в совершении преступления в канализационном колодце Фото:

Пермским полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого в изнасиловании женщины. Мужчина после совершения преступления скрывался в канализационном колодце. Детали розыска предполагаемого преступника приводятся на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. По данным силовиков, мужчина познакомился с пермячкой, которая пригласила его к себе отпраздновать старый Новый год. Придя в гости, подозреваемый изнасиловал потерпевшую.

«Неизвестный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей побои и под угрозой дальнейшей расправы, изнасиловал. После этого злоумышленник покинул жертву, тайно похитив у нее сотовый телефон. В результате грамотно организованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местоположение подозреваемого и задержали его. Мужчина скрывался на теплотрассе в канализационном колодце, пытаясь затеряться среди людей без определенного места жительства», — сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью.

Подозреваемым оказался ранее судимый за совершение тяжких преступлений 31-летний пермяк. Недавно он освободился из мест лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

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Пермским полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого в изнасиловании женщины. Мужчина после совершения преступления скрывался в канализационном колодце. Детали розыска предполагаемого преступника приводятся на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. По данным силовиков, мужчина познакомился с пермячкой, которая пригласила его к себе отпраздновать старый Новый год. Придя в гости, подозреваемый изнасиловал потерпевшую. «Неизвестный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей побои и под угрозой дальнейшей расправы, изнасиловал. После этого злоумышленник покинул жертву, тайно похитив у нее сотовый телефон. В результате грамотно организованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местоположение подозреваемого и задержали его. Мужчина скрывался на теплотрассе в канализационном колодце, пытаясь затеряться среди людей без определенного места жительства», — сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. Подозреваемым оказался ранее судимый за совершение тяжких преступлений 31-летний пермяк. Недавно он освободился из мест лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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