В Перми предполагаемый насильник скрывался от полиции в канализации

03 февраля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Полицейские нашли подозреваемого в совершении преступления в канализационном колодце Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермским полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого в изнасиловании женщины. Мужчина после совершения преступления скрывался в канализационном колодце. Детали розыска предполагаемого преступника приводятся на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. По данным силовиков, мужчина познакомился с пермячкой, которая пригласила его к себе отпраздновать старый Новый год. Придя в гости, подозреваемый изнасиловал потерпевшую. «Неизвестный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей побои и под угрозой дальнейшей расправы, изнасиловал. После этого злоумышленник покинул жертву, тайно похитив у нее сотовый телефон. В результате грамотно организованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местоположение подозреваемого и задержали его. Мужчина скрывался на теплотрассе в канализационном колодце, пытаясь затеряться среди людей без определенного места жительства», — сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. Подозреваемым оказался ранее судимый за совершение тяжких преступлений 31-летний пермяк. Недавно он освободился из мест лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермским полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого в изнасиловании женщины. Мужчина после совершения преступления скрывался в канализационном колодце. Детали розыска предполагаемого преступника приводятся на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. По данным силовиков, мужчина познакомился с пермячкой, которая пригласила его к себе отпраздновать старый Новый год. Придя в гости, подозреваемый изнасиловал потерпевшую. «Неизвестный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей побои и под угрозой дальнейшей расправы, изнасиловал. После этого злоумышленник покинул жертву, тайно похитив у нее сотовый телефон. В результате грамотно организованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местоположение подозреваемого и задержали его. Мужчина скрывался на теплотрассе в канализационном колодце, пытаясь затеряться среди людей без определенного места жительства», — сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. Подозреваемым оказался ранее судимый за совершение тяжких преступлений 31-летний пермяк. Недавно он освободился из мест лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).