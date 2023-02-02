02 февраля 2023

В Челябинске в массовом ДТП грузовик столкнулся с легковушками. Видео

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Автомобили столкнулись из-за того, что грузовик не выдержал дистанцию Фото:

В Челябинске грузовик и три легковых автомобиля 3 февраля устроили массовое ДТП. О аварии на пересечении улицы Либкнехта и Свердловского проспекта URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«По Свердловскому проспекту рядом с домом 71 водитель грузового автомобиля не выдержал дистанцию с автомобилем ВАЗ Патриот. После чего произошло столкновение. Из-за чего Патриот въехал в Ладу Весту, а Веста въехала в впередистоящий Рено. В ДТП никто не пострадал», — уточнили в ГИБДД.

Ранее в Челябинске произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась также на Свердловском проспекте.

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В Челябинске грузовик и три легковых автомобиля 3 февраля устроили массовое ДТП. О аварии на пересечении улицы Либкнехта и Свердловского проспекта URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «По Свердловскому проспекту рядом с домом 71 водитель грузового автомобиля не выдержал дистанцию с автомобилем ВАЗ Патриот. После чего произошло столкновение. Из-за чего Патриот въехал в Ладу Весту, а Веста въехала в впередистоящий Рено. В ДТП никто не пострадал», — уточнили в ГИБДД. Ранее в Челябинске произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась также на Свердловском проспекте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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