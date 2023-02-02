Автомобили столкнулись из-за того, что грузовик не выдержал дистанцию
В Челябинске грузовик и три легковых автомобиля 3 февраля устроили массовое ДТП. О аварии на пересечении улицы Либкнехта и Свердловского проспекта URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.
«По Свердловскому проспекту рядом с домом 71 водитель грузового автомобиля не выдержал дистанцию с автомобилем ВАЗ Патриот. После чего произошло столкновение. Из-за чего Патриот въехал в Ладу Весту, а Веста въехала в впередистоящий Рено. В ДТП никто не пострадал», — уточнили в ГИБДД.
Ранее в Челябинске произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась также на Свердловском проспекте.
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