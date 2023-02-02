Сотрудники УФСБ в Челябинской области пресекли крупный наркоканал

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области пресекли деятельность накрторговцев и изъяли девять килограммов наркотиков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, виновные в покушении на сбыт мефедрона получили тюремные сроки.
«Виновные задержаны в Сосновском районе в январе 2022 года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области с девятью килограммами мефедрона. Суд приговорил участников преступной группы к наказаниям в виде лишения свободы», — отметили в УФСБ по региону.
Партию мефедрона виновные намеревались сбывать в розницу через тайниковые закладки. Ранее мужчины уже отбывали сроки за сбыт наркотиков.
Приговор вынес Сосновский районный суд. Четырех жителей района приговорили к наказаниям в виде лишения свободы. Сроки разные: от семи до одиннадцати лет. Отбывать заключение предстоит в колониях строгого и особого режимов. Также наложены штрафы размером до 150 тысяч рублей.
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