02 февраля 2023

Сотрудники УФСБ в Челябинской области пресекли крупный наркоканал

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, конопля, наркотики, обыск
За пресеченную УФСБ попытку реализации наркотиков виновные получили крупные сроки Фото:

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области пресекли деятельность накрторговцев и изъяли девять килограммов наркотиков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, виновные в покушении на сбыт мефедрона получили тюремные сроки.

«Виновные задержаны в Сосновском районе в январе 2022 года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области с девятью килограммами мефедрона. Суд приговорил участников преступной группы к наказаниям в виде лишения свободы», — отметили в УФСБ по региону.

Партию мефедрона виновные намеревались сбывать в розницу через тайниковые закладки. Ранее мужчины уже отбывали сроки за сбыт наркотиков.

Приговор вынес Сосновский районный суд. Четырех жителей района приговорили к наказаниям в виде лишения свободы. Сроки разные: от семи до одиннадцати лет. Отбывать заключение предстоит в колониях строгого и особого режимов. Также наложены штрафы размером до 150 тысяч рублей.

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Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области пресекли деятельность накрторговцев и изъяли девять килограммов наркотиков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, виновные в покушении на сбыт мефедрона получили тюремные сроки. «Виновные задержаны в Сосновском районе в январе 2022 года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области с девятью килограммами мефедрона. Суд приговорил участников преступной группы к наказаниям в виде лишения свободы», — отметили в УФСБ по региону. Партию мефедрона виновные намеревались сбывать в розницу через тайниковые закладки. Ранее мужчины уже отбывали сроки за сбыт наркотиков. Приговор вынес Сосновский районный суд. Четырех жителей района приговорили к наказаниям в виде лишения свободы. Сроки разные: от семи до одиннадцати лет. Отбывать заключение предстоит в колониях строгого и особого режимов. Также наложены штрафы размером до 150 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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