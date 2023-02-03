США отправили Украине снаряды для HIMARS и Javelin на 2 млрд долларов

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 2 млрд долларов, в который вошли боеприпасы для HIMARS и Javelin. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Пентагон подтвердил предоставление очередного пакета военной помощи Украине, включающей в себя снаряды для HIMARS и Javelin», — передает агентство слова представителя оборонного ведомства. Там добавили, что размер пакета помощи оценивается в 2 млрд долларов, в который также входят системы ПВО Hawk, обычные ракеты и ракеты большой дальности.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин заявил, что США могут поставить Украине дальнобойные ракеты с целью ударов по территории России. Военный историк Евгений Норин выразил мнение, что, судя по последним действиям, Вашингтон не заинтересован в сворачивании конфликта на Украине, передает «Национальная служба новостей».
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