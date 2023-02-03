Из Свердловской области на фронт отправили генераторы и аккумуляторы. Фото

04 февраля 2023 в 06:26 Размер текста - 17 +

Из Качканара на фронт отправили генераторы, аккумуляторы и бензопилы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Качканара Свердловской области 3 февраля в зону СВО отправили генераторы, аккумуляторы, бензопилы и автономные отопительные приборы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Качканарского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня из Качканара отправлен гуманитарный груз для качканарских участников СВО. <…> В этот перечень вошли: генераторы, аккумуляторы, бензопилы, автономные отопительные приборы и топоры с деревянными ручками», — говорится в сообщении. Кроме этого, бойцам отправили берцы, одежду, варежки, перчатки, средства гигиены, лекарства, туристические коврики, батарейки, продукты и многое другое. В пресс-службе отметили, что близкие подготовили для солдат посылки из дома, которые будут переданы лично в руки. Школьники написали письма и нарисовали открытки со словами поддержки для солдат. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, основной целью операции является защита мирного населения Донбасса. Фото: сообщество «Администрация Качканарского городского округа» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Администрация Качканарского городского округа» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Администрация Качканарского городского округа» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Администрация Качканарского городского округа» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Администрация Качканарского городского округа» в соцсети «ВКонтакте»

Из Качканара Свердловской области 3 февраля в зону СВО отправили генераторы, аккумуляторы, бензопилы и автономные отопительные приборы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Качканарского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня из Качканара отправлен гуманитарный груз для качканарских участников СВО. <…> В этот перечень вошли: генераторы, аккумуляторы, бензопилы, автономные отопительные приборы и топоры с деревянными ручками», — говорится в сообщении. Кроме этого, бойцам отправили берцы, одежду, варежки, перчатки, средства гигиены, лекарства, туристические коврики, батарейки, продукты и многое другое. В пресс-службе отметили, что близкие подготовили для солдат посылки из дома, которые будут переданы лично в руки. Школьники написали письма и нарисовали открытки со словами поддержки для солдат. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, основной целью операции является защита мирного населения Донбасса.