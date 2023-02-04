Пермячки признались, почему их раздражают феминитивы

В Перми новые феминитивы больше всего раздражают женщин. О результатах опроса сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob. Отрицательно к ним относятся 63% респонденток, которые отмечают, что феминитивы портят русский язык.
«Больше всего тех, кого сердят феминитивы — женщины, 69% никогда не употребляют их в речи. В целом, 6 из 10 жителей Перми отрицательно относятся к ним. Например, режиссерка, авторка, психологиня чаще всего вызывают у 61% пермяков отрицательные эмоции: „Ухо режет“; „Коверкает русский язык“; „Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше“. Использует их в речи почти каждый пятый, причем большинство — в шутку или с сарказмом», — рассказали специалисты сервиса об итогах опроса.
Положительных оценок по поводу употребления феминитивов — 5%. Респонденты отмечают: если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, то «почему бы не быть режиссерше и авторше». В устной и письменной речи новые феминитивы используют 18% горожан: наравне с другими существительными — 8%, еще 10% — исключительно в шутливой или саркастичной манере. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения Перми.
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