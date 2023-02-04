Пермячки признались, почему их раздражают феминитивы

В Перми новые феминитивы больше всего раздражают женщин

05 февраля 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Большому числу пермских женщин не нравятся феминитивы, сообщили в SuperJob Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми новые феминитивы больше всего раздражают женщин. О результатах опроса сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob. Отрицательно к ним относятся 63% респонденток, которые отмечают, что феминитивы портят русский язык. «Больше всего тех, кого сердят феминитивы — женщины, 69% никогда не употребляют их в речи. В целом, 6 из 10 жителей Перми отрицательно относятся к ним. Например, режиссерка, авторка, психологиня чаще всего вызывают у 61% пермяков отрицательные эмоции: „Ухо режет“; „Коверкает русский язык“; „Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше“. Использует их в речи почти каждый пятый, причем большинство — в шутку или с сарказмом», — рассказали специалисты сервиса об итогах опроса. Положительных оценок по поводу употребления феминитивов — 5%. Респонденты отмечают: если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, то «почему бы не быть режиссерше и авторше». В устной и письменной речи новые феминитивы используют 18% горожан: наравне с другими существительными — 8%, еще 10% — исключительно в шутливой или саркастичной манере. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения Перми.

В Перми новые феминитивы больше всего раздражают женщин. О результатах опроса сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob. Отрицательно к ним относятся 63% респонденток, которые отмечают, что феминитивы портят русский язык. «Больше всего тех, кого сердят феминитивы — женщины, 69% никогда не употребляют их в речи. В целом, 6 из 10 жителей Перми отрицательно относятся к ним. Например, режиссерка, авторка, психологиня чаще всего вызывают у 61% пермяков отрицательные эмоции: „Ухо режет“; „Коверкает русский язык“; „Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше“. Использует их в речи почти каждый пятый, причем большинство — в шутку или с сарказмом», — рассказали специалисты сервиса об итогах опроса. Положительных оценок по поводу употребления феминитивов — 5%. Респонденты отмечают: если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, то «почему бы не быть режиссерше и авторше». В устной и письменной речи новые феминитивы используют 18% горожан: наравне с другими существительными — 8%, еще 10% — исключительно в шутливой или саркастичной манере. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения Перми.