Кадыров оправдал назначение родственников на топ-должности в Чечне

Кадыров объяснил назначение родственников на топ-должности высокой степенью доверия

05 февраля 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что доверяет людям, которых нанимает на должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его родственникам, которые занимают высокие должности, приходится отрабатывать в десятки раз больше, чтобы соответствовать своей должности. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю», — заявил Рамзан Кадыров. Также он заявил, что в Чеченской Республике закон превыше всего. Кадыров заявил, что ценит в работе своих сотрудников результат и самоотдачу. Ранее исполнительный орган Чечни предложил дополнить должность Кадырова титулом «Мекхан Да», что в переводе означает «отец народа». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента Чечни. Суть состоит в том, что в 2021 в РФ был введен закон, который запрещал главам республик называться президентами.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его родственникам, которые занимают высокие должности, приходится отрабатывать в десятки раз больше, чтобы соответствовать своей должности. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю», — заявил Рамзан Кадыров. Также он заявил, что в Чеченской Республике закон превыше всего. Кадыров заявил, что ценит в работе своих сотрудников результат и самоотдачу. Ранее исполнительный орган Чечни предложил дополнить должность Кадырова титулом «Мекхан Да», что в переводе означает «отец народа». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента Чечни. Суть состоит в том, что в 2021 в РФ был введен закон, который запрещал главам республик называться президентами.