Кадыров оправдал назначение родственников на топ-должности в Чечне

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его родственникам, которые занимают высокие должности, приходится отрабатывать в десятки раз больше, чтобы соответствовать своей должности. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю», — заявил Рамзан Кадыров. Также он заявил, что в Чеченской Республике закон превыше всего. Кадыров заявил, что ценит в работе своих сотрудников результат и самоотдачу.
Ранее исполнительный орган Чечни предложил дополнить должность Кадырова титулом «Мекхан Да», что в переводе означает «отец народа». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента Чечни. Суть состоит в том, что в 2021 в РФ был введен закон, который запрещал главам республик называться президентами.
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его родственникам, которые занимают высокие должности, приходится отрабатывать в десятки раз больше, чтобы соответствовать своей должности. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю», — заявил Рамзан Кадыров. Также он заявил, что в Чеченской Республике закон превыше всего. Кадыров заявил, что ценит в работе своих сотрудников результат и самоотдачу. Ранее исполнительный орган Чечни предложил дополнить должность Кадырова титулом «Мекхан Да», что в переводе означает «отец народа». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента Чечни. Суть состоит в том, что в 2021 в РФ был введен закон, который запрещал главам республик называться президентами.