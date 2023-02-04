04 февраля 2023
03 февраля 2023

Со свердловчанина взыскивают деньги за коммунальные услуги в расселенном доме, где никто не живет

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
С жителя Серова взыскивают деньги за коммуналку в расселенном доме Фото:

В поселке Энергетиков в Серове (Свердловская область) с жителя требуют оплату за коммунальные услуги в аварийном доме № 2 на улице Пристанционная, который расселили два года назад. Об этом сообщил сам житель.

«Долг за ЖКХ растет, несмотря на то, что жители дома не проживают в нем уже несколько лет, электроэнергия и водоснабжение отключены, а жители расселены. Постановления о взыскании задолженности за аварийный дом приходят от службы судебных приставов», — поделился бывший житель аварийного дома на странице telegram-канала «Это Серов, детка».

Корреспондент URA.RU направил запрос в службу судебных приставов города Серов. На момент публикации ответ не поступил.

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В поселке Энергетиков в Серове (Свердловская область) с жителя требуют оплату за коммунальные услуги в аварийном доме № 2 на улице Пристанционная, который расселили два года назад. Об этом сообщил сам житель. «Долг за ЖКХ растет, несмотря на то, что жители дома не проживают в нем уже несколько лет, электроэнергия и водоснабжение отключены, а жители расселены. Постановления о взыскании задолженности за аварийный дом приходят от службы судебных приставов», — поделился бывший житель аварийного дома на странице telegram-канала «Это Серов, детка». Корреспондент URA.RU направил запрос в службу судебных приставов города Серов. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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