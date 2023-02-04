Со свердловчанина взыскивают деньги за коммунальные услуги в расселенном доме, где никто не живет

05 февраля 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

С жителя Серова взыскивают деньги за коммуналку в расселенном доме Фото: Размик Закарян © URA.RU В поселке Энергетиков в Серове (Свердловская область) с жителя требуют оплату за коммунальные услуги в аварийном доме № 2 на улице Пристанционная, который расселили два года назад. Об этом сообщил сам житель. «Долг за ЖКХ растет, несмотря на то, что жители дома не проживают в нем уже несколько лет, электроэнергия и водоснабжение отключены, а жители расселены. Постановления о взыскании задолженности за аварийный дом приходят от службы судебных приставов», — поделился бывший житель аварийного дома на странице telegram-канала «Это Серов, детка». Корреспондент URA.RU направил запрос в службу судебных приставов города Серов. На момент публикации ответ не поступил.

В поселке Энергетиков в Серове (Свердловская область) с жителя требуют оплату за коммунальные услуги в аварийном доме № 2 на улице Пристанционная, который расселили два года назад. Об этом сообщил сам житель. «Долг за ЖКХ растет, несмотря на то, что жители дома не проживают в нем уже несколько лет, электроэнергия и водоснабжение отключены, а жители расселены. Постановления о взыскании задолженности за аварийный дом приходят от службы судебных приставов», — поделился бывший житель аварийного дома на странице telegram-канала «Это Серов, детка». Корреспондент URA.RU направил запрос в службу судебных приставов города Серов. На момент публикации ответ не поступил.