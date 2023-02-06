Шойгу поручил российским военным помочь Сирии после землетрясения

Российские военные помогут Сирии разобрать завалы после землетрясения
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Российские военным помогут ликвидировать последствия землетрясения в Сирии. Соответствующее указание дал министр обороны России Сергей Шойгу.
«Сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — сообщили в ведомстве. Они уже начали разбирать завалы, искать пострадавших и оказывать им первую медицинскую помощь. К работам привлечены около 300 военнослужащих.
Землетрясение произошло утром 6 февраля. Эпицентром стал турецкий город Кахраманмараш. Сообщается о 1498 погибших в Турции и 461 погибшем в Сирии. Землетрясение ощущалось в 16 странах мира.
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