Шойгу поручил российским военным помочь Сирии после землетрясения

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Российские военные помогут Сирии разобрать завалы после землетрясения Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Российские военным помогут ликвидировать последствия землетрясения в Сирии. Соответствующее указание дал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — сообщили в ведомстве. Они уже начали разбирать завалы, искать пострадавших и оказывать им первую медицинскую помощь. К работам привлечены около 300 военнослужащих.

Землетрясение произошло утром 6 февраля. Эпицентром стал турецкий город Кахраманмараш. Сообщается о 1498 погибших в Турции и 461 погибшем в Сирии. Землетрясение ощущалось в 16 странах мира.

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Российские военным помогут ликвидировать последствия землетрясения в Сирии. Соответствующее указание дал министр обороны России Сергей Шойгу. «Сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — сообщили в ведомстве. Они уже начали разбирать завалы, искать пострадавших и оказывать им первую медицинскую помощь. К работам привлечены около 300 военнослужащих. Землетрясение произошло утром 6 февраля. Эпицентром стал турецкий город Кахраманмараш. Сообщается о 1498 погибших в Турции и 461 погибшем в Сирии. Землетрясение ощущалось в 16 странах мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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