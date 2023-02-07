В ТЦ «Апельсин» свердловчанка набросилась с ножом на охранников

07 февраля 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Женщина хотела украсть одежду из магазина, но ее остановили охранники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В торговом центре «Апельсин» женщина с ножом накинулась на охранников, пытавшихся пресечь ее попытку украсть одежду из магазина Familia. По словам источника, воровка ранила одного из охранников. «Женщина пыталась вынести товар на 15 тысяч. Когда ее остановили охранники, то она пыталась вспороть себе горло, а после этого она случайно порезала руку одному охраннику», — пишет Е1.RU со ссылкой на источник. В городской полиции сообщили, что сейчас проводится проверка по делу с попыткой кражи одежды из магазина. Однако с заявлением о поножовщине к ним не обращались. Ранее URA.RU писало, что в торговом центре «Каменск Сити Молл» (Каменск-Уральский, Свердловская область) сотрудники правоохранительных органов скрутили мужчину, утроившего дебош. По словам очевидицы, охранник магазина не смог самостоятельно успокоить гражданина.

В торговом центре «Апельсин» женщина с ножом накинулась на охранников, пытавшихся пресечь ее попытку украсть одежду из магазина Familia. По словам источника, воровка ранила одного из охранников. «Женщина пыталась вынести товар на 15 тысяч. Когда ее остановили охранники, то она пыталась вспороть себе горло, а после этого она случайно порезала руку одному охраннику», — пишет Е1.RU со ссылкой на источник. В городской полиции сообщили, что сейчас проводится проверка по делу с попыткой кражи одежды из магазина. Однако с заявлением о поножовщине к ним не обращались. Ранее URA.RU писало, что в торговом центре «Каменск Сити Молл» (Каменск-Уральский, Свердловская область) сотрудники правоохранительных органов скрутили мужчину, утроившего дебош. По словам очевидицы, охранник магазина не смог самостоятельно успокоить гражданина.