В Нижнем Тагиле задержан высокопоставленный силовик

Силовик подозревается в помощи преступникам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле силовики ГУ МВД по Свердловской области задержали одного из руководителей местного муниципального управления полиции, которого подозревают в предполагаемой помощи преступникам. Информацию URA.RU подтвердил источник в ведомстве.

«В отношении руководителя проводят проверку сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности главка», — рассказал собеседник агентства. Силовика доставили в отдел во время рабочего дня, когда он выполнял задание. После операции был проведен ряд обысков, самого офицера допросили и собирают материалы, которые могут свидетельствовать о его виновности, сообщил инсайдер.

По его словам, если будет возбуждено уголовное дело, рискуют быть задержанными и другие сотрудники МО МВД «Нижнетагильское». Бойцы ОРЧ УСБ предполагают, что силовики могли содействовать незаконной деятельности «черных» предпринимателей, работавших в Нижнем Тагиле.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Стукачи, как известно, именно так эту категорию называют в народе, как обычно, вводят общественность в заблуждение. Они слышали звон, но пока не знают, откуда он», — подчеркнул полковник Горелых.

Он отметил, что неуместно называть силовика «задержанным» и делать выводы о факте нарушений, а также о его причастности к предполагаемым преступлениям. Если силовики из УСБ найдут подтверждения нарушениям, якобы допущенным сотрудником, ГУ МВД по Свердловской области адекватно отреагируют на инцидент.

«А пока так называемые инсайдеры предпринимают преждевременные попытки распространять откровенные фейки. Когда УСБ главка выявляет предателей в рядах гарнизона, мы тайну за семью печатями из этого не делаем и сами информируем об этом общественность. В этой ситуации говорить о чем-либо конкретном пока рано», — подытожил полковник Горелых.