Приемная губернатора Махонина приедет в пермское село

Выездная приемная приедет в село 2 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Приемная губернатора Пермского края приедет в марте в село Березовка. У жителей Березовского округа будет возможность задать свои вопросы и поделиться проблемами, сообщает администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«2 марта в помещении Березовской центральной библиотеки имени Ф.Ф. Павленкова будет работать мобильная (выездная) приемная губернатора Пермского края», — сообщается в паблике. Прием будет длиться с 12 до 15 часов.

Граждане будут приниматься в порядке предварительной записи. Также при посещении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Записаться можно по телефону окружной администрации.