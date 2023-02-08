08 февраля 2023

Приемная губернатора Махонина приедет в пермское село

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, деревня, село
Выездная приемная приедет в село 2 марта Фото:

Приемная губернатора Пермского края приедет в марте в село Березовка. У жителей Березовского округа будет возможность задать свои вопросы и поделиться проблемами, сообщает администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«2 марта в помещении Березовской центральной библиотеки имени Ф.Ф. Павленкова будет работать мобильная (выездная) приемная губернатора Пермского края», — сообщается в паблике. Прием будет длиться с 12 до 15 часов.

Граждане будут приниматься в порядке предварительной записи. Также при посещении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Записаться можно по телефону окружной администрации.

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Приемная губернатора Пермского края приедет в марте в село Березовка. У жителей Березовского округа будет возможность задать свои вопросы и поделиться проблемами, сообщает администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «2 марта в помещении Березовской центральной библиотеки имени Ф.Ф. Павленкова будет работать мобильная (выездная) приемная губернатора Пермского края», — сообщается в паблике. Прием будет длиться с 12 до 15 часов. Граждане будут приниматься в порядке предварительной записи. Также при посещении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Записаться можно по телефону окружной администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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