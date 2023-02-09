Премьер Польши призвал отказаться от переговоров с РФ по Украине

Матеуш Моравецкий заявил об угрозе для Польши со стороны РФФото: Официальный сайт президента Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не вести переговоры с Россией по поводу конфликта на Украине, так как РФ якобы стала «террористическим государством». Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«С террористами переговоры не ведут. А Россия теперь стала террористическим государством», — цитирует Моравецкого Corriere della Sera. Он назвал боевые действия на Украине «экзистенциальной угрозой» для Польши и Европы. По его словам, уже невозможно вернуться к тому, что было до начала конфликта.
Россия и Украина проводили переговоры в прошлом году после начала спецоперации, но не пришли к общему решению. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявлял, что Запад сорвал обсуждение. Президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность диалога с российским лидером Владимиром Путиным. В США считают, что преимущество ВСУ ускорит переговоры Москвы и Киева, передает телеканал 360 со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не вести переговоры с Россией по поводу конфликта на Украине, так как РФ якобы стала «террористическим государством». Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera. «С террористами переговоры не ведут. А Россия теперь стала террористическим государством», — цитирует Моравецкого Corriere della Sera. Он назвал боевые действия на Украине «экзистенциальной угрозой» для Польши и Европы. По его словам, уже невозможно вернуться к тому, что было до начала конфликта. Россия и Украина проводили переговоры в прошлом году после начала спецоперации, но не пришли к общему решению. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявлял, что Запад сорвал обсуждение. Президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность диалога с российским лидером Владимиром Путиным. В США считают, что преимущество ВСУ ускорит переговоры Москвы и Киева, передает телеканал 360 со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.