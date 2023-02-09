В пермском городе льготники не могут приобрести медпрепараты

Жители Чусового неделями ждут лекарства по льготным рецептам

В Чусовом медпрепараты льготники ждут неделями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) жители не могут получить в аптеках льготные лекарственные препараты. Один из жителей города на условиях анонимности рассказал URA.RU, что в аптеке ему не выдали по рецепту препарат «Лозартан» для лечения гипертонии.

«В аптеках стали выдавать одну упаковку препаратов на руки. Например „Форсига“ есть, но всего 30 таблеток. „Лозартана“ нет вообще, как и „Аспирина кардио“. Провизоры лишь разводят руками, показывая стопку рецептов: люди неделями ждут медпрепараты, а их нет», — пояснил инсайдер.

В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU объяснили, что в отсутствии медпрепаратов виноваты поставщики. «Действительно, выдача некоторых лекарственных препаратов по льготным рецептам на территории Пермского края осуществлялась с задержкой и в ограниченном количестве. Это связано с задержкой поставок препаратов поставщиками. В целях бесперебойного обеспечения всех нуждающихся льготополучателей было принято решение по отпуску ряда препаратов по рецептам в объеме месячной потребности», — отметили в министерстве здравоохранения Прикамья.

В ведомстве также подчеркнули, что своевременно заключили госконтракты на препараты «Аспирин кардио», «Форсига» и «Лозартан». Ранее глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень в беседе с URA.RU заявила, что на 2023 год регион полностью обеспечен необходимыми лекарственными препаратами.