Пермяк, которому минздрав не выдал лекарства, получил их после обращения к Путину

23 декабря 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Пермяку предоставили лекарственный препарат после обращения к президенту РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Чусового (Пермский край), который не смог получить от регионального министерства здравоохранения лекарства для лечения тяжелого заболевания, вынужден был обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. После этого ему бесплатно выдали препарат «Зепатир», стоимость которого достигает 190 тысяч рублей. Об этом мужчина, пожелавший сохранить анонимность, сообщил URA.RU. «После того, как пермский минздрав отказал мне в лекарствах на это год, я написал президенту России через сайт kremlin.ru. Обращение было направлено 25 ноября, а 19 декабря мне бесплатно выдали несколько упаковок „Зепатира“», — сказал URA.RU пермяк. В ноябре житель Чусового позвонил на горячую линию министерства здравоохранения Прикамья. Он объяснил, что врачи выявили у него фиброз третьей степени и прописали курс терапии с применением дорогостоящих лекарств. Однако в минздраве мужчине посоветовали встать в очередь на получение льготных лекарственных препаратов, либо лечь в больницу. В ведомстве отметили, что лечение указанного заболевания «является плановым и не требует незамедлительного лечения».

Житель Чусового (Пермский край), который не смог получить от регионального министерства здравоохранения лекарства для лечения тяжелого заболевания, вынужден был обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. После этого ему бесплатно выдали препарат «Зепатир», стоимость которого достигает 190 тысяч рублей. Об этом мужчина, пожелавший сохранить анонимность, сообщил URA.RU. «После того, как пермский минздрав отказал мне в лекарствах на это год, я написал президенту России через сайт kremlin.ru. Обращение было направлено 25 ноября, а 19 декабря мне бесплатно выдали несколько упаковок „Зепатира“», — сказал URA.RU пермяк. В ноябре житель Чусового позвонил на горячую линию министерства здравоохранения Прикамья. Он объяснил, что врачи выявили у него фиброз третьей степени и прописали курс терапии с применением дорогостоящих лекарств. Однако в минздраве мужчине посоветовали встать в очередь на получение льготных лекарственных препаратов, либо лечь в больницу. В ведомстве отметили, что лечение указанного заболевания «является плановым и не требует незамедлительного лечения».