Глава пермского минздрава высказалась о нехватке лекарств в регионе

Глава минздрава Пермского края заявила, что в регионе нет дефицита лекарств

14 декабря 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Пермский край полностью обеспечен лекарственными препаратами, отмечает Анастасия Крутень Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском крае нет дефицита лекарственных препаратов. Об этом во время IX регионального съезда врачей URA.RU заявила глава краевого министерства здравоохранения Анастасия Крутень. «Нехватки каких-либо лекарственных препаратов в Пермском крае нет. У нас все закуплено уже и на 2023 год, в том числе, это касается и льготных лекарственных препаратов. Что касается каких-то индивидуальных случаев (а они всегда были), то мы эти вопросы решаем в индивидуальном порядке», — подчеркнула Крутень. Министр здравоохранения Прикамья добавила, что ведомством ведется работа по замене импортных медпрепаратов, которые исчезли из продажи ввиду экономической ситуации. По словам пермяков, они столкнулись с дефицитом препарата «Наком», который прописывают пациентам с болезнью Паркинсона. Горожане отмечали, что данного лекарства нет в аптеках, его приходится заказывать за границей. Помимо этого, у жителей Пермского края возникли сложности с получением в аптеках льготного препарата «Форсига», показанный при сахарном диабете. В краевом минздраве отмечали, что проведут дополнительную закупку препарата, после чего его выдача будет продолжена в прежнем режиме.

В Пермском крае нет дефицита лекарственных препаратов. Об этом во время IX регионального съезда врачей URA.RU заявила глава краевого министерства здравоохранения Анастасия Крутень. «Нехватки каких-либо лекарственных препаратов в Пермском крае нет. У нас все закуплено уже и на 2023 год, в том числе, это касается и льготных лекарственных препаратов. Что касается каких-то индивидуальных случаев (а они всегда были), то мы эти вопросы решаем в индивидуальном порядке», — подчеркнула Крутень. Министр здравоохранения Прикамья добавила, что ведомством ведется работа по замене импортных медпрепаратов, которые исчезли из продажи ввиду экономической ситуации. По словам пермяков, они столкнулись с дефицитом препарата «Наком», который прописывают пациентам с болезнью Паркинсона. Горожане отмечали, что данного лекарства нет в аптеках, его приходится заказывать за границей. Помимо этого, у жителей Пермского края возникли сложности с получением в аптеках льготного препарата «Форсига», показанный при сахарном диабете. В краевом минздраве отмечали, что проведут дополнительную закупку препарата, после чего его выдача будет продолжена в прежнем режиме.