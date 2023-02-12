В Екатеринбурге сохранится теплая погода

В ближайшие дни в Екатеринбурге и Свердловской области будет тепло Фото: Размик Закарян © URA.RU

Теплая погода сохранится в Свердловской области в ближайшую неделю. Температура воздуха днем не опустится ниже -10 градусов, а в Екатеринбурге — ниже -7, сообщает Уральский гидрометцентр на официальном сайте.

В ближайшие дни в Екатеринбурге столбик термометра днем не опустится ниже -7 градусов, а максимальная температура составит -2 градусов. Ночью будет холоднее — -8, -12 градусов. В некоторых регионах Свердловской области будет прохладнее — температура воздуха ночью может опускаться до -15 градусов.

Все дни будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Скорость ветра — 4-9 метров в секунду.

Справиться с проявляющимся от резкой смены температуры ухудшением самочувствия можно при помощи отдыха и различных лайфхаков, которые облегчат симптомы метеозависимости. Свои советы для россиян дала кардиолог и главврач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова.