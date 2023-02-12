12 февраля 2023
11 февраля 2023

В Екатеринбурге сохранится теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Затопленные парки. Екатеринбург, собака, прогулка, парк, оттепель, выгул
В ближайшие дни в Екатеринбурге и Свердловской области будет тепло Фото:

Теплая погода сохранится в Свердловской области в ближайшую неделю. Температура воздуха днем не опустится ниже -10 градусов, а в Екатеринбурге — ниже -7, сообщает Уральский гидрометцентр на официальном сайте.

В ближайшие дни в Екатеринбурге столбик термометра днем не опустится ниже -7 градусов, а максимальная температура составит -2 градусов. Ночью будет холоднее — -8, -12 градусов. В некоторых регионах Свердловской области будет прохладнее — температура воздуха ночью может опускаться до -15 градусов.

Все дни будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Скорость ветра — 4-9 метров в секунду.

Справиться с проявляющимся от резкой смены температуры ухудшением самочувствия можно при помощи отдыха и различных лайфхаков, которые облегчат симптомы метеозависимости. Свои советы для россиян дала кардиолог и главврач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Теплая погода сохранится в Свердловской области в ближайшую неделю. Температура воздуха днем не опустится ниже -10 градусов, а в Екатеринбурге — ниже -7, сообщает Уральский гидрометцентр на официальном сайте. В ближайшие дни в Екатеринбурге столбик термометра днем не опустится ниже -7 градусов, а максимальная температура составит -2 градусов. Ночью будет холоднее — -8, -12 градусов. В некоторых регионах Свердловской области будет прохладнее — температура воздуха ночью может опускаться до -15 градусов. Все дни будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Скорость ветра — 4-9 метров в секунду. Справиться с проявляющимся от резкой смены температуры ухудшением самочувствия можно при помощи отдыха и различных лайфхаков, которые облегчат симптомы метеозависимости. Свои советы для россиян дала кардиолог и главврач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...