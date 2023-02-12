В Екатеринбурге сохранится теплая погода

Теплая погода сохранится в Свердловской области в ближайшую неделю. Температура воздуха днем не опустится ниже -10 градусов, а в Екатеринбурге — ниже -7, сообщает Уральский гидрометцентр на официальном сайте.
В ближайшие дни в Екатеринбурге столбик термометра днем не опустится ниже -7 градусов, а максимальная температура составит -2 градусов. Ночью будет холоднее — -8, -12 градусов. В некоторых регионах Свердловской области будет прохладнее — температура воздуха ночью может опускаться до -15 градусов.
Все дни будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Скорость ветра — 4-9 метров в секунду.
Справиться с проявляющимся от резкой смены температуры ухудшением самочувствия можно при помощи отдыха и различных лайфхаков, которые облегчат симптомы метеозависимости. Свои советы для россиян дала кардиолог и главврач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова.
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