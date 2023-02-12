Челябинского педофила-рецидивиста отправили в колонию

Суд приговорил мужчину к 16 годам заключения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Челябинской области, проживающий рядом с микрорайоном Звездный в Сосновском районе, совершил развратные действия с тремя челябинскими школьниками и отправлен в колонию строго режима. В отношении одной из своих жертв, страдающей слабоумием, он применил насилие. Об этом URA.RU 13 февраля сообщили в пресс-службе областного суда.

«Челябинский областной суд огласил приговор Якову О., 1987 года рождения. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — заявили в пресс-службе суда.

Преступления педофил совершал в 2021 году. Помимо эпизода со школьником, страдающим слабоумием, Яков О. приставал к двум соседским мальчишкам и демонстрировал им свой половой орган, принуждая испугавшихся детей совершить развратные действия.

Отягчающим обстоятельством суд признал рецидив преступлений. В 2017 году педофилу вынесли приговор за растление малолетнего, тогда ему назначили принудительное лечение. Затем его отправили на четыре года в колонию общего режима.

Суд сегодня назначил педофилу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.