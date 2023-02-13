Свердловчане отправили на фронт 300 тонн груза, который спасет жизни тысяч солдат

Компания «Форэс» отправила в зону спецоперации 300 тонн лекарств

Компания «Форэс» отправила на фронт плазмозаменитель, инсулин и другие лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбургская компания «Форэс» во второй половине 2022 года отправила на фронт 300 тонн лекарств и медицинских изделий, из них 164 тонны — это полулитровые пакеты плазмозаменителя, необходимые для экстренной помощи солдатам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Была просьба подключиться к этой работе, обсуждали, какие заявки мы можем закрыть и стало понятно, что приоритет в сохранение жизни. Компания руководствовалась гуманитарной миссией — поставка лекарств особенно важна. Имеющие лицензию на работу с медпрепаратами фонды организовали отправку крупных партий заменителя плазмы крови, необходимой при кровопотере», — рассказал исполнительный директор «Форэс» Михаил Ловков.

Всего на фронт отправили 164 тонны плазмозаменителя, который поможет 80 тысячам раненных солдат. Растворы находятся в полулитровых пакетах в двойной стерильной упаковке, которая не порвется, даже если груз сбросят с высоты. При необходимости военные могут применять их самостоятельно в полевых условиях. Из других лекарств, которые отправили на фронт — инсулины для больных диабетом.

Ранее в компании «Форэс» заявили, что выплатят пять миллионов рублей российским военнослужащим, которые уничтожат или захватят первый немецкий танк Leopard или американский танк Abrams на Украине. Еще раньше стало известно, что компания инвестировала на социальные и благотворительные проекты 126 млн рублей.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель, по словам российского президента Владимира Путина, заключается в защите мирных жителей Донбасса от украинской агрессии.