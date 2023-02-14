В пермском ТРЦ «Планета» банкоматы приостановили свою работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Тюмень, банкоматы
Банкоматы будут отключены до 16 февраля включительно Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» посетители не смогут в ближайшие три дня снять наличные деньги. Банкоматы не работают. Об этом сообщили в telegram-канале ТРЦ.

«Важная информация! В связи с оформлением зоны банкоматов с 14 по 16 февраля (включительно) все банкоматы в ТРЦ „Планета“ приостановили свою работу», — указано в канале торгового центра.

В посте также указали, что в ТРЦ надеются на понимание пермяков и ждут в гости. Поэтому перед поездкой в «Планету» необходимо заранее позаботиться о банковских операциях, которые совершаются с помощью банкомата.

Ранее URA.RU рассказывало, что в торговых центрах можно отметить День святого Валентина. Такой способ вошел в подборку мест, где необычно можно отпраздновать День всех влюбленных.

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В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» посетители не смогут в ближайшие три дня снять наличные деньги. Банкоматы не работают. Об этом сообщили в telegram-канале ТРЦ. «Важная информация! В связи с оформлением зоны банкоматов с 14 по 16 февраля (включительно) все банкоматы в ТРЦ „Планета“ приостановили свою работу», — указано в канале торгового центра. В посте также указали, что в ТРЦ надеются на понимание пермяков и ждут в гости. Поэтому перед поездкой в «Планету» необходимо заранее позаботиться о банковских операциях, которые совершаются с помощью банкомата. Ранее URA.RU рассказывало, что в торговых центрах можно отметить День святого Валентина. Такой способ вошел в подборку мест, где необычно можно отпраздновать День всех влюбленных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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