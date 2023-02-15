При пожаре в садах Екатеринбурга взорвалось два газовых баллона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, ресторан, обстрел, пожарные
Пожар произошел вечером 15 февраля в СНТ «Рябинка» (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском СНТ «Рябинка» загорелись два частных дома площадью 350 квадратных метров. Во время пожара взорвались два газовых баллона, еще четыре удалось вынести из горящих зданий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Загорелись два частных дома площадью 350 квадратных метров. Взорвалось два газовых баллона, еще четыре баллона спасатели эвакуировали из горящих зданий. Сложность в тушении была из-за перемерзших пожарных водоемов. Пожарным пришлось подвозить воду за восемь километров от горящих участков», — рассказал очевидец.

Пожар произошел вечером 15 февраля. По словам екатеринбуржца в результате возгорания пострадавших нет. «На данный момент пожар локализован. На месте происшествия работали шесть пожарных машин и 24 спасателя», — рассказал начальник дежурной смены МЧС России по Свердловской области Александр Дудник.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В екатеринбургском СНТ «Рябинка» загорелись два частных дома площадью 350 квадратных метров. Во время пожара взорвались два газовых баллона, еще четыре удалось вынести из горящих зданий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Загорелись два частных дома площадью 350 квадратных метров. Взорвалось два газовых баллона, еще четыре баллона спасатели эвакуировали из горящих зданий. Сложность в тушении была из-за перемерзших пожарных водоемов. Пожарным пришлось подвозить воду за восемь километров от горящих участков», — рассказал очевидец. Пожар произошел вечером 15 февраля. По словам екатеринбуржца в результате возгорания пострадавших нет. «На данный момент пожар локализован. На месте происшествия работали шесть пожарных машин и 24 спасателя», — рассказал начальник дежурной смены МЧС России по Свердловской области Александр Дудник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...