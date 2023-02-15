При пожаре в садах Екатеринбурга взорвалось два газовых баллона. Фото

15 февраля 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Пожар произошел вечером 15 февраля в СНТ «Рябинка» (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В екатеринбургском СНТ «Рябинка» загорелись два частных дома площадью 350 квадратных метров. Во время пожара взорвались два газовых баллона, еще четыре удалось вынести из горящих зданий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Загорелись два частных дома площадью 350 квадратных метров. Взорвалось два газовых баллона, еще четыре баллона спасатели эвакуировали из горящих зданий. Сложность в тушении была из-за перемерзших пожарных водоемов. Пожарным пришлось подвозить воду за восемь километров от горящих участков», — рассказал очевидец. Пожар произошел вечером 15 февраля. По словам екатеринбуржца в результате возгорания пострадавших нет. «На данный момент пожар локализован. На месте происшествия работали шесть пожарных машин и 24 спасателя», — рассказал начальник дежурной смены МЧС России по Свердловской области Александр Дудник. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В екатеринбургском СНТ «Рябинка» загорелись два частных дома площадью 350 квадратных метров. Во время пожара взорвались два газовых баллона, еще четыре удалось вынести из горящих зданий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Загорелись два частных дома площадью 350 квадратных метров. Взорвалось два газовых баллона, еще четыре баллона спасатели эвакуировали из горящих зданий. Сложность в тушении была из-за перемерзших пожарных водоемов. Пожарным пришлось подвозить воду за восемь километров от горящих участков», — рассказал очевидец. Пожар произошел вечером 15 февраля. По словам екатеринбуржца в результате возгорания пострадавших нет. «На данный момент пожар локализован. На месте происшествия работали шесть пожарных машин и 24 спасателя», — рассказал начальник дежурной смены МЧС России по Свердловской области Александр Дудник.