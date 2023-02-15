Киллер рейдера Федулева, убивший бизнесменов и силовика, попытался выйти на свободу

Суд отказал отпускать по УДО киллера Виталия Пильщикова, работавшего на рейдера Федулева

Виталий Пильщиков был признан виновным в ряде заказных убийств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский киллер Виталий Пильщиков, которого отправили в колонию на 24 года за убийство бизнесменов и милиционера, 15 февраля не смог выйти из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. Убийца работал на знаменитого рейдера из 90-х Павла Федулева.

«Рассмотрев апелляционное представление прокурора, Свердловский областной суд согласился с позицией прокуратуры. Осужденный [Пильщиков] продолжил отбывать наказание в исправительной колонии», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что Пильщиков должен пробыть в колонии еще больше пяти лет, однако уже не первый раз подал апелляцию о досрочном освобождении. Заседание проходило 15 февраля.

Силовики доказали причастность Пильщикова к нескольким убийствам. В частности, он лишил жизни нескольких бизнесменов, охранника и милиционера. За это Пильщикова отправили в колонию на 24 года и 10 месяцев. По версии следствия, он работал на одного из самых известных рейдеров Урала Павла Федулева, который был отправлен в колонию на 20 лет.