В Тюмени банкротят подрядчика, работавшего с правительствами всей «матрешки»

Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал иск о банкротстве в адрес подрядчика, работавшего с правительствами в Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Документ зарегистрирован в базе арбитражных дел «Электронное правосудие», но пока не принят в производство.
«Истец — ООО „Тисизгео“. Ответчик — инженерно-технический центр „Запсибгидропром“. Заявление поступило к судье Анне Сажиной, присвоен входящий номер», — говорится в описании арбитражного дела.
По данным системы СБИС, у «Запсибгидропрома» за последний год были контракты по всей «тюменской матрешке». В частности, в Тюмени подрядчик сотрудничал с управлением капитального строительства, учрежденным главным управлением строительства Тюменской области. Договорные отношения подтверждаются исками в адрес «Запсибгидропрома».В 2022 году была еще одна попытка обанкротить предприятие, тогда производство прекратили из-за отказа всех кредиторов от требований.
В настоящий момент в сервисе СБИС стоит отметка о том, что компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее URA RU рассказало, что процедуру банкротства проходит тобольский поставщик топлива.
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