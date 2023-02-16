В Тюмени банкротят подрядчика, работавшего с правительствами всей «матрешки»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Банкротство. Челябинск, налоги, банкрот, бедность, карман, пустой карман, платеж
Компания имеет долги перед заказчиками и не исполняет договорные обязательства Фото:

Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал иск о банкротстве в адрес подрядчика, работавшего с правительствами в Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Документ зарегистрирован в базе арбитражных дел «Электронное правосудие», но пока не принят в производство.

«Истец — ООО „Тисизгео“. Ответчик — инженерно-технический центр „Запсибгидропром“. Заявление поступило к судье Анне Сажиной, присвоен входящий номер», — говорится в описании арбитражного дела.

По данным системы СБИС, у «Запсибгидропрома» за последний год были контракты по всей «тюменской матрешке». В частности, в Тюмени подрядчик сотрудничал с управлением капитального строительства, учрежденным главным управлением строительства Тюменской области. Договорные отношения подтверждаются исками в адрес «Запсибгидропрома».В 2022 году была еще одна попытка обанкротить предприятие, тогда производство прекратили из-за отказа всех кредиторов от требований.

В настоящий момент в сервисе СБИС стоит отметка о том, что компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее URA RU рассказало, что процедуру банкротства проходит тобольский поставщик топлива.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал иск о банкротстве в адрес подрядчика, работавшего с правительствами в Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Документ зарегистрирован в базе арбитражных дел «Электронное правосудие», но пока не принят в производство. «Истец — ООО „Тисизгео“. Ответчик — инженерно-технический центр „Запсибгидропром“. Заявление поступило к судье Анне Сажиной, присвоен входящий номер», — говорится в описании арбитражного дела. По данным системы СБИС, у «Запсибгидропрома» за последний год были контракты по всей «тюменской матрешке». В частности, в Тюмени подрядчик сотрудничал с управлением капитального строительства, учрежденным главным управлением строительства Тюменской области. Договорные отношения подтверждаются исками в адрес «Запсибгидропрома».В 2022 году была еще одна попытка обанкротить предприятие, тогда производство прекратили из-за отказа всех кредиторов от требований. В настоящий момент в сервисе СБИС стоит отметка о том, что компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее URA RU рассказало, что процедуру банкротства проходит тобольский поставщик топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...