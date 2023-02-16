В Тюмени банкротят подрядчика, работавшего с правительствами всей «матрешки»

16 февраля 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Компания имеет долги перед заказчиками и не исполняет договорные обязательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал иск о банкротстве в адрес подрядчика, работавшего с правительствами в Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Документ зарегистрирован в базе арбитражных дел «Электронное правосудие», но пока не принят в производство. «Истец — ООО „Тисизгео“. Ответчик — инженерно-технический центр „Запсибгидропром“. Заявление поступило к судье Анне Сажиной, присвоен входящий номер», — говорится в описании арбитражного дела. По данным системы СБИС, у «Запсибгидропрома» за последний год были контракты по всей «тюменской матрешке». В частности, в Тюмени подрядчик сотрудничал с управлением капитального строительства, учрежденным главным управлением строительства Тюменской области. Договорные отношения подтверждаются исками в адрес «Запсибгидропрома».В 2022 году была еще одна попытка обанкротить предприятие, тогда производство прекратили из-за отказа всех кредиторов от требований. В настоящий момент в сервисе СБИС стоит отметка о том, что компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее URA RU рассказало, что процедуру банкротства проходит тобольский поставщик топлива.

Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал иск о банкротстве в адрес подрядчика, работавшего с правительствами в Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Документ зарегистрирован в базе арбитражных дел «Электронное правосудие», но пока не принят в производство. «Истец — ООО „Тисизгео“. Ответчик — инженерно-технический центр „Запсибгидропром“. Заявление поступило к судье Анне Сажиной, присвоен входящий номер», — говорится в описании арбитражного дела. По данным системы СБИС, у «Запсибгидропрома» за последний год были контракты по всей «тюменской матрешке». В частности, в Тюмени подрядчик сотрудничал с управлением капитального строительства, учрежденным главным управлением строительства Тюменской области. Договорные отношения подтверждаются исками в адрес «Запсибгидропрома».В 2022 году была еще одна попытка обанкротить предприятие, тогда производство прекратили из-за отказа всех кредиторов от требований. В настоящий момент в сервисе СБИС стоит отметка о том, что компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее URA RU рассказало, что процедуру банкротства проходит тобольский поставщик топлива.