В Тюмени засекретили подробности сотрудничества властей и Wildberries

Открытие логистического центра обойдется маркетплейсу в 8 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области определились с местом, где будет построен логистический центр компании Wildberries, однако координаты участка засекретили. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства области.

«Территория в Тюменской области для строительства крупного логистического комплекса компании Wildberries определена. Проходит процедура оформления документации, необходимой для формирования земельного участка. Информация о площадке и проекте не может быть разглашена», — сообщили URA.RU в инфоцентре властей.

В своем ответе правительство региона сослалось на то, что конкретное расположение будущего центра является коммерческой тайной. Без согласия инвестора раскрыть ее не представляется возможным, а в Wildberries такого согласия не давали. URA.RU направило запрос в компанию, ответ ожидается.

Как ранее писало агентство, в строительство логистического центра маркетплейс вложит восемь миллиардов рублей. Проект даст тюменцам порядка пяти тысяч новых рабочих мест.