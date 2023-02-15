15 февраля 2023
14 февраля 2023

В Тюмени засекретили подробности сотрудничества властей и Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Открытие логистического центра обойдется маркетплейсу в 8 млрд рублей Фото:

В Тюменской области определились с местом, где будет построен логистический центр компании Wildberries, однако координаты участка засекретили. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства области.

«Территория в Тюменской области для строительства крупного логистического комплекса компании Wildberries определена. Проходит процедура оформления документации, необходимой для формирования земельного участка. Информация о площадке и проекте не может быть разглашена», — сообщили URA.RU в инфоцентре властей.

В своем ответе правительство региона сослалось на то, что конкретное расположение будущего центра является коммерческой тайной. Без согласия инвестора раскрыть ее не представляется возможным, а в Wildberries такого согласия не давали. URA.RU направило запрос в компанию, ответ ожидается.

Как ранее писало агентство, в строительство логистического центра маркетплейс вложит восемь миллиардов рублей. Проект даст тюменцам порядка пяти тысяч новых рабочих мест.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Тюменской области определились с местом, где будет построен логистический центр компании Wildberries, однако координаты участка засекретили. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства области. «Территория в Тюменской области для строительства крупного логистического комплекса компании Wildberries определена. Проходит процедура оформления документации, необходимой для формирования земельного участка. Информация о площадке и проекте не может быть разглашена», — сообщили URA.RU в инфоцентре властей. В своем ответе правительство региона сослалось на то, что конкретное расположение будущего центра является коммерческой тайной. Без согласия инвестора раскрыть ее не представляется возможным, а в Wildberries такого согласия не давали. URA.RU направило запрос в компанию, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, в строительство логистического центра маркетплейс вложит восемь миллиардов рублей. Проект даст тюменцам порядка пяти тысяч новых рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...