К месту пожара приехали спасатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля и Викулова загорелся киоск с продуктами, рядом с которым стоит салон сотовой связи. Об этом сообщили очевидцы.

«Подписчики сообщают о пожаре на перекрестке Крауля — Викулова», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. Инцидент заметили местные жители и проезжавшие мимо водители.

Они опубликовали видео, на котором от киоска с вывеской «Продукты» поднимается дым. Кроме этого, искрят провода, расположенные рядом с постройкой. Судя по видео, на месте работают пожарные.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию. «В 17:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Викулова. На площади 50 квадратных метров повреждена кровля трех торговых павильонов. В 17:41 пожарные локализовали огонь. На месте работают девять человек личного состава, две единицы пожарно-спасательной техники», — сообщили в МЧС.

Фото: «Ночные новости»

Фото: «Ночные новости»