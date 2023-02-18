Екатеринбургская епархия проведет турнир по мини-футболу

Соревнование по мини-футболу среди команд воскресных приходских школ пройдет 23 февраля во дворце спорта «Верх-Исетский». Об этом сообщили на сайте Екатеринбургской епархии.
«Такие мероприятия призваны познакомить юных спортсменов друг с другом, сплотить их. На турнирах складываются дружеские отношения между детьми и приходами в целом», — рассказал иерей Даниил Рябинин.
Команды-участники будут условно поделены на две возрастные категории: 7-10 и 11-14 лет. В зависимости от количества игроков будет подготовлена турнирная сетка. Заявки на турнир принимаются до 22 февраля. Для участия в спортивном мероприятии предусмотрен вступительный взнос.
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