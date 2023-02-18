18 февраля 2023
17 февраля 2023

Екатеринбургская епархия проведет турнир по мини-футболу

© Служба новостей «URA.RU»
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III спартакиада работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. День второй. Перезалито. Верхняя Пышма, мини-футбол
Турнир по мини-футболу пройдет 23 февраля Фото:

Соревнование по мини-футболу среди команд воскресных приходских школ пройдет 23 февраля во дворце спорта «Верх-Исетский». Об этом сообщили на сайте Екатеринбургской епархии.

«Такие мероприятия призваны познакомить юных спортсменов друг с другом, сплотить их. На турнирах складываются дружеские отношения между детьми и приходами в целом», — рассказал иерей Даниил Рябинин.

Команды-участники будут условно поделены на две возрастные категории: 7-10 и 11-14 лет. В зависимости от количества игроков будет подготовлена турнирная сетка. Заявки на турнир принимаются до 22 февраля. Для участия в спортивном мероприятии предусмотрен вступительный взнос.

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Соревнование по мини-футболу среди команд воскресных приходских школ пройдет 23 февраля во дворце спорта «Верх-Исетский». Об этом сообщили на сайте Екатеринбургской епархии. «Такие мероприятия призваны познакомить юных спортсменов друг с другом, сплотить их. На турнирах складываются дружеские отношения между детьми и приходами в целом», — рассказал иерей Даниил Рябинин. Команды-участники будут условно поделены на две возрастные категории: 7-10 и 11-14 лет. В зависимости от количества игроков будет подготовлена турнирная сетка. Заявки на турнир принимаются до 22 февраля. Для участия в спортивном мероприятии предусмотрен вступительный взнос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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