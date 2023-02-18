Екатеринбургская епархия проведет турнир по мини-футболу

19 февраля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Турнир по мини-футболу пройдет 23 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU Соревнование по мини-футболу среди команд воскресных приходских школ пройдет 23 февраля во дворце спорта «Верх-Исетский». Об этом сообщили на сайте Екатеринбургской епархии. «Такие мероприятия призваны познакомить юных спортсменов друг с другом, сплотить их. На турнирах складываются дружеские отношения между детьми и приходами в целом», — рассказал иерей Даниил Рябинин. Команды-участники будут условно поделены на две возрастные категории: 7-10 и 11-14 лет. В зависимости от количества игроков будет подготовлена турнирная сетка. Заявки на турнир принимаются до 22 февраля. Для участия в спортивном мероприятии предусмотрен вступительный взнос.

Соревнование по мини-футболу среди команд воскресных приходских школ пройдет 23 февраля во дворце спорта «Верх-Исетский». Об этом сообщили на сайте Екатеринбургской епархии. «Такие мероприятия призваны познакомить юных спортсменов друг с другом, сплотить их. На турнирах складываются дружеские отношения между детьми и приходами в целом», — рассказал иерей Даниил Рябинин. Команды-участники будут условно поделены на две возрастные категории: 7-10 и 11-14 лет. В зависимости от количества игроков будет подготовлена турнирная сетка. Заявки на турнир принимаются до 22 февраля. Для участия в спортивном мероприятии предусмотрен вступительный взнос.