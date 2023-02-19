Свердловские власти передумали отменять трехлетний мораторий на плату за капремонт в новостройках

В Свердловской области могут сохранить трехлетний запрет на плату за капремонт в новостройках Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес поправку, которая предусматривает сохранение трехлетнего моратория на плату за капремонт в новостройках. Об этом URA.RU сообщил источник, состоящий в комитете по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

«По новым правилам предполагалось, что собирать деньги на капремонт с собственников новостроек начнут через полгода после того, как здания введут в эксплуатацию. Сегодня комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике рассмотрит поправку, которая предусматривает сохранение трехлетнего моратория. Поправку внес губернатор Евгений Куйвашев. Заседание запланировано на 17:30», — отметил источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Там корреспонденту агентства информацию о том, что сегодня пройдет заседание, где рассмотрят поправку, которую внес губернатор Евгений Куйвашев, подтвердили.

Ранее URA.RU писало, что свердловчане вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ. Причиной недовольства у горожан вызвало увеличение взносов на капремонт, которое произошло еще в январе. Тогда рост составил 40%.