19 февраля 2023

Свердловские власти передумали отменять трехлетний мораторий на плату за капремонт в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилья. Пермь, многоэтажка, новостройки
В Свердловской области могут сохранить трехлетний запрет на плату за капремонт в новостройках Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес поправку, которая предусматривает сохранение трехлетнего моратория на плату за капремонт в новостройках. Об этом URA.RU сообщил источник, состоящий в комитете по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

«По новым правилам предполагалось, что собирать деньги на капремонт с собственников новостроек начнут через полгода после того, как здания введут в эксплуатацию. Сегодня комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике рассмотрит поправку, которая предусматривает сохранение трехлетнего моратория. Поправку внес губернатор Евгений Куйвашев. Заседание запланировано на 17:30», — отметил источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Там корреспонденту агентства информацию о том, что сегодня пройдет заседание, где рассмотрят поправку, которую внес губернатор Евгений Куйвашев, подтвердили.

Ранее URA.RU писало, что свердловчане вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ. Причиной недовольства у горожан вызвало увеличение взносов на капремонт, которое произошло еще в январе. Тогда рост составил 40%.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес поправку, которая предусматривает сохранение трехлетнего моратория на плату за капремонт в новостройках. Об этом URA.RU сообщил источник, состоящий в комитете по развитию инфраструктуры и жилищной политике. «По новым правилам предполагалось, что собирать деньги на капремонт с собственников новостроек начнут через полгода после того, как здания введут в эксплуатацию. Сегодня комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике рассмотрит поправку, которая предусматривает сохранение трехлетнего моратория. Поправку внес губернатор Евгений Куйвашев. Заседание запланировано на 17:30», — отметил источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Там корреспонденту агентства информацию о том, что сегодня пройдет заседание, где рассмотрят поправку, которую внес губернатор Евгений Куйвашев, подтвердили. Ранее URA.RU писало, что свердловчане вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ. Причиной недовольства у горожан вызвало увеличение взносов на капремонт, которое произошло еще в январе. Тогда рост составил 40%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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