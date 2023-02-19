19 февраля 2023
18 февраля 2023

В Перми неизвестные испортили граффити с военными. Фото

Вандалы исписали пермский арт-объект, посвященный воинам Афганистана, фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть элементов граффити теперь закрывает синяя надпись Фото:

В Перми на ул. Уинская, 4б вандалы исписали граффити-проект, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. Фотография появилась в группе «Черный список. Пермь» соцсети «ВКонтакте».

«Такая вот красота нарисована в Перми, но ее испортили вандалы», — гласит подпись под фото. Граффити выполнено в сдержанных черно-белых цветах. Одна из колонн здания, которую тоже украшает арт-объект, теперь исписана синим баллончиком.

Комментаторы поддержали автора поста. Многие выразили возмущение. «Что в голове у вандалов? Боюсь даже предположить», — написал Евгений Ашихмин.

В феврале URA.RU писало о пермяке, который расписал баллончиком информационные стенды и отремонтированные фасады домов в центре города. Позже он попросил прощения и раскаялся на видео. Осенью 2022 года депутаты поднимали вопрос о проблеме незаконных граффити, но отложили его рассмотрение. Недавно мэр Перми ужесточил штрафы за расклейку объявлений.

Арт-объект посвящен 30-летию вывода войск из Афганистана

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В Перми на ул. Уинская, 4б вандалы исписали граффити-проект, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. Фотография появилась в группе «Черный список. Пермь» соцсети «ВКонтакте». «Такая вот красота нарисована в Перми, но ее испортили вандалы», — гласит подпись под фото. Граффити выполнено в сдержанных черно-белых цветах. Одна из колонн здания, которую тоже украшает арт-объект, теперь исписана синим баллончиком. Комментаторы поддержали автора поста. Многие выразили возмущение. «Что в голове у вандалов? Боюсь даже предположить», — написал Евгений Ашихмин. В феврале URA.RU писало о пермяке, который расписал баллончиком информационные стенды и отремонтированные фасады домов в центре города. Позже он попросил прощения и раскаялся на видео. Осенью 2022 года депутаты поднимали вопрос о проблеме незаконных граффити, но отложили его рассмотрение. Недавно мэр Перми ужесточил штрафы за расклейку объявлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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