Вандалы исписали пермский арт-объект, посвященный воинам Афганистана, фото

Часть элементов граффити теперь закрывает синяя надпись Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми на ул. Уинская, 4б вандалы исписали граффити-проект, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. Фотография появилась в группе «Черный список. Пермь» соцсети «ВКонтакте».

«Такая вот красота нарисована в Перми, но ее испортили вандалы», — гласит подпись под фото. Граффити выполнено в сдержанных черно-белых цветах. Одна из колонн здания, которую тоже украшает арт-объект, теперь исписана синим баллончиком.

Комментаторы поддержали автора поста. Многие выразили возмущение. «Что в голове у вандалов? Боюсь даже предположить», — написал Евгений Ашихмин.

В феврале URA.RU писало о пермяке, который расписал баллончиком информационные стенды и отремонтированные фасады домов в центре города. Позже он попросил прощения и раскаялся на видео. Осенью 2022 года депутаты поднимали вопрос о проблеме незаконных граффити, но отложили его рассмотрение. Недавно мэр Перми ужесточил штрафы за расклейку объявлений.