Дата и время прощания пока неизвестны
В Соликамске умерла начальник отдела по жилищной политике Светлана Кравченко. Первым об этом сообщил telegram-канал «СлуховойАнализатор».
«Сегодня умерла Кравченко Светлана Владимировна! Начальник отдела по жилищной политике администрации Соликамского городского округа», — говорится сообщении.
В пресс-службе администрации округа URA.RU подтвердили смерть Светланы Кравченко. Дата и время прощания пока неизвестны.
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