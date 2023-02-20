В Соликамске умерла начальник отдела по жилищной политике

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Панихида по казакам. Курган, свечи, казак, храм, рпц, панихида
Дата и время прощания пока неизвестны Фото:

В Соликамске умерла начальник отдела по жилищной политике Светлана Кравченко. Первым об этом сообщил telegram-канал «СлуховойАнализатор».

«Сегодня умерла Кравченко Светлана Владимировна! Начальник отдела по жилищной политике администрации Соликамского городского округа», — говорится сообщении.

В пресс-службе администрации округа URA.RU подтвердили смерть Светланы Кравченко. Дата и время прощания пока неизвестны.

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В Соликамске умерла начальник отдела по жилищной политике Светлана Кравченко. Первым об этом сообщил telegram-канал «СлуховойАнализатор». «Сегодня умерла Кравченко Светлана Владимировна! Начальник отдела по жилищной политике администрации Соликамского городского округа», — говорится сообщении. В пресс-службе администрации округа URA.RU подтвердили смерть Светланы Кравченко. Дата и время прощания пока неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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