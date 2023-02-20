В Соликамске умерла начальник отдела по жилищной политике

20 февраля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Дата и время прощания пока неизвестны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске умерла начальник отдела по жилищной политике Светлана Кравченко. Первым об этом сообщил telegram-канал «СлуховойАнализатор». «Сегодня умерла Кравченко Светлана Владимировна! Начальник отдела по жилищной политике администрации Соликамского городского округа», — говорится сообщении. В пресс-службе администрации округа URA.RU подтвердили смерть Светланы Кравченко. Дата и время прощания пока неизвестны.

В Соликамске умерла начальник отдела по жилищной политике Светлана Кравченко. Первым об этом сообщил telegram-канал «СлуховойАнализатор». «Сегодня умерла Кравченко Светлана Владимировна! Начальник отдела по жилищной политике администрации Соликамского городского округа», — говорится сообщении. В пресс-службе администрации округа URA.RU подтвердили смерть Светланы Кравченко. Дата и время прощания пока неизвестны.