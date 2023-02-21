Экс-силовик включился в соперничество королей уличной торговли Екатеринбурга

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Константин Щетинин работал в одном из ключевых подразделений УМВД Фото:

Новый замдиректора Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК, филиал госкорпорации «Россети») по безопасности Константин Щетинин запустил кадровые чистки в своем подразделении. Как утверждает источник URA.RU, знакомый с ситуацией, работы якобы лишаются те, кто связан с конкурентами полукриминальной бизнес-группы «Четырехсотые».

«Четырехсотые» — один из ключевых игроков на рынке. Считается, что Щетинин сблизился с группировкой, еще когда работал в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД. И якобы при ее поддержке стал замдиректора ЕЭСК в конце 2022-го.

Интерес «Четырехсотых» к этой позиции объясняется тем, что «безопасники» контролируют подключение объектов к сетям. И доступ к этому админресурсу «Четырехсотые» рассматривают как преимущество над предприятиями мелкорозничной торговли, аффилированными, например, с другим крупным игроком — депутатом гордумы Михаилом Вечкензиным. Его относят к авторитетной группе, контролирующей крупнейшие УК и пользующейся поддержкой мэрии.

Впрочем, окружение Вечкензина пока спокойно. «Нелегальные объекты у нас раньше были, сейчас — нет», — объяснил знакомый политика. Дозвониться до самого Вечкензина к моменту публикации не удалось.

В пресс-службе ЕЭСК кадровые ротации назвали «естественным процессом», цель которого — повысить эффективность работы. «Кадровые изменения не представляют собой каких-либо масштабных изменений и относятся к плановым, позволяющим усилить направление в части выявления и пресечения бездоговорного энергопотребления в Екатеринбурге», — добавили там. Существуют ли у Щетинина упомянутые неформальные связи, в компании комментировать не стали.

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Новый замдиректора Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК, филиал госкорпорации «Россети») по безопасности Константин Щетинин запустил кадровые чистки в своем подразделении. Как утверждает источник URA.RU, знакомый с ситуацией, работы якобы лишаются те, кто связан с конкурентами полукриминальной бизнес-группы «Четырехсотые». «Четырехсотые» — один из ключевых игроков на рынке. Считается, что Щетинин сблизился с группировкой, еще когда работал в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД. И якобы при ее поддержке стал замдиректора ЕЭСК в конце 2022-го. Интерес «Четырехсотых» к этой позиции объясняется тем, что «безопасники» контролируют подключение объектов к сетям. И доступ к этому админресурсу «Четырехсотые» рассматривают как преимущество над предприятиями мелкорозничной торговли, аффилированными, например, с другим крупным игроком — депутатом гордумы Михаилом Вечкензиным. Его относят к авторитетной группе, контролирующей крупнейшие УК и пользующейся поддержкой мэрии. Впрочем, окружение Вечкензина пока спокойно. «Нелегальные объекты у нас раньше были, сейчас — нет», — объяснил знакомый политика. Дозвониться до самого Вечкензина к моменту публикации не удалось. В пресс-службе ЕЭСК кадровые ротации назвали «естественным процессом», цель которого — повысить эффективность работы. «Кадровые изменения не представляют собой каких-либо масштабных изменений и относятся к плановым, позволяющим усилить направление в части выявления и пресечения бездоговорного энергопотребления в Екатеринбурге», — добавили там. Существуют ли у Щетинина упомянутые неформальные связи, в компании комментировать не стали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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